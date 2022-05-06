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15:14 (мск), источник: Sport24

Уткин объяснил, почему «Спартак» популярнее «Зенита» в России

Футбольный комментатор и блогер Василий Уткин назвал самый популярный футбольный клуб в России на данный момент.

Спартак
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

По мнению Уткина, первенство здесь держит московский «Спартак».

«Самый популярный клуб России — это, конечно, “Спартак”. И не спорьте со мной. Я тоже знаю, что периодически появляются опросы, где первое место по популярности занимает “Зенит”, но это Fake news.

Скоро пройдет матч “Спартака” с “Зенитом”. Если выиграет “Зенит” — в Питере порадуются, но только там. А вот если выиграет “Спартак”, то гудеть будет не только красно-белая часть Москвы, но и другие города. Потому что “Спартак” — самый популярный клуб», — заявил комментатор на своем ютуб-канале.

Матч «Спартака» и «Зенита» состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве 15 мая.

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