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16:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Игрок «Химок» Набиуллин дисквалифицирован на шесть матчей РПЛ за столкновение с Беленовым

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о решении, которое было принято по итогам матча 27-го тура РПЛ «Химки» — «Уфа».

Химки
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Источник: ФК "Химки"

«Набиуллин был удалён за грубую игру в этом матче. Мы запросили у “Уфы” медицинские документы по данному вопросу. Получили полное обследование, Набиуллин присутствовал на заседании, также был врач “Уфы” и представитель клуба. По документам мы поняли, что минимум две недели у Беленова будет амбулаторное лечение. Врач пояснил, что, скорее всего, Беленову потребуется операция, а срок восстановления пока неизвестен.

За грубую игру, повлёкшую травму соперника и прямое удаление, дисквалифицировать Набиуллина на шесть матчей РПЛ», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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