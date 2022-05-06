Игрок «Химок» Набиуллин дисквалифицирован на шесть матчей РПЛ за столкновение с Беленовым

«Набиуллин был удалён за грубую игру в этом матче. Мы запросили у “Уфы” медицинские документы по данному вопросу. Получили полное обследование, Набиуллин присутствовал на заседании, также был врач “Уфы” и представитель клуба. По документам мы поняли, что минимум две недели у Беленова будет амбулаторное лечение. Врач пояснил, что, скорее всего, Беленову потребуется операция, а срок восстановления пока неизвестен.



За грубую игру, повлёкшую травму соперника и прямое удаление, дисквалифицировать Набиуллина на шесть матчей РПЛ», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.