«В чем его вина перед Украиной?»: Бышовец заступился за Тимощука
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец заступился за украинского тренера «Зенита» Анатолия Тимощука.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец заступился за украинского тренера «Зенита» Анатолия Тимощука.
Ранее Украинская ассоциация футбола лишила Тимощука лицензии тренера, государственных наград и спортивных титулов на внутреннем уровне. Он был исключен из официального реестра игроков сборных команд и получил пожизненный запрет на футбольную деятельность.
«Я считаю, что это неумно. Вместо того, чтобы гордиться своими игроками, которые приносили славу украинскому футболу, их подвергают анафеме. Он все-таки был капитаном национальной команды. Причем достойно представлял ее и за рубежом (играл не просто в ведущем европейском чемпионате, а в “Баварии”). Я не понимаю вины Тимощука. Он что, должен оставить любимую работу, разорвать контракт? Это очень сложно. Спортсмены должны быть вне политики», — приводит слова Бышовца «Спорт уик-энд».
Тимощук выступал за «Зенит» в качестве игрока с 2007 по 2009 и с 2013 по 2015 год. С 2017 года украинский специалист входит в тренерский штаб клуба.