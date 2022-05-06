«В чем его вина перед Украиной?»: Бышовец заступился за Тимощука

Ранее Украинская ассоциация футбола лишила Тимощука лицензии тренера, государственных наград и спортивных титулов на внутреннем уровне. Он был исключен из официального реестра игроков сборных команд и получил пожизненный запрет на футбольную деятельность.

«Я считаю, что это неумно. Вместо того, чтобы гордиться своими игроками, которые приносили славу украинскому футболу, их подвергают анафеме. Он все-таки был капитаном национальной команды. Причем достойно представлял ее и за рубежом (играл не просто в ведущем европейском чемпионате, а в “Баварии”). Я не понимаю вины Тимощука. Он что, должен оставить любимую работу, разорвать контракт? Это очень сложно. Спортсмены должны быть вне политики», — приводит слова Бышовца «Спорт уик-энд».