«Крылья Советов» разгромили «Динамо» и нанесли ему третье поражение подряд
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Московское «Динамо» проиграло самарским «Крыльям Советов» в гостевом матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Московское «Динамо» проиграло самарским «Крыльям Советов» в гостевом матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Самаре завершилась победой хозяев со счетом 5:2. В составе победителей дублем отметился Максим Глушенков (22-я и 71-я минуты), по одному мячу забили Владислав Сарвели (55), Антон Зиньковский (81) и Сергей Пиняев (90+3). В составе «бело-голубых» отличились Фабиан Бальбуэна (41) и Вячеслав Грулев (74), который был удален за вторую желтую карточку на второй компенсированной ко второму тайму минуте.
«Динамо», потерпевшее третье поражение подряд, с 52 очками продолжает располагаться на второй позиции в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» (41 очко) идут седьмыми. В следующем туре московский клуб 14 мая в гостях сыграет со столичным «Локомотивом», а самарская команда в тот же день встретится на выезде с грозненским «Ахматом».
Матч начался с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, 77-я годовщина окончания которой будет праздноваться 9 мая.