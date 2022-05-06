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22:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шварц: Мне дали красную карточку из-за нашего недопонимания с судьей

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Сандро Шварц заявил, что получил красную карточку в концовке матча против самарских «Крыльев Советов» из-за недопонимания, возникшего между ним и главным арбитром матча.

Крылья Советов
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Источник: Спорт РИА Новости

В стартовой игре 28-го тура «бело-голубые» в Самаре уступили «Крыльям Советов» со счетом 2:5. Как следует из протокола встречи, в отношении немецкого специалиста были применены санкции за выход на поле для конфронтации с судьей. Встречу обслуживала бригада под руководством Василия Казарцева.

«Главной проблемой в произошедшем я бы назвал недопонимание. Красная карточка была выписана из-за нашего недопонимания. Я не хочу обвинять главного арбитра в чем-то, просто сложилась такая ситуация, что мы не поняли друг друга», — цитирует Шварца официальный сайт «Динамо».

«Игра была очень эмоциональной, и нам постоянно приходилось догонять соперника. Мы дважды пытались вернуться в игру, но пропускали разящие контратаки самарцев. Конечно, поражения в концовке чемпионата болезненны, но мы смотрим в будущее с позитивом и теперь будем готовиться к предстоящей кубковой игре во вторник. Мы должны воспользоваться своим шансом и выйти в финал Кубка России», — добавил тренер.

Потерпевшее три поражения подряд «Динамо» в полуфинале Кубка России 10 мая примет владикавказскую «Аланию».

Крылья Советов
5:2
Первый тайм: 1:1
Динамо
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