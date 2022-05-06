Шварц: Мне дали красную карточку из-за нашего недопонимания с судьей

В стартовой игре 28-го тура «бело-голубые» в Самаре уступили «Крыльям Советов» со счетом 2:5. Как следует из протокола встречи, в отношении немецкого специалиста были применены санкции за выход на поле для конфронтации с судьей. Встречу обслуживала бригада под руководством Василия Казарцева.

«Главной проблемой в произошедшем я бы назвал недопонимание. Красная карточка была выписана из-за нашего недопонимания. Я не хочу обвинять главного арбитра в чем-то, просто сложилась такая ситуация, что мы не поняли друг друга», — цитирует Шварца официальный сайт «Динамо».

«Игра была очень эмоциональной, и нам постоянно приходилось догонять соперника. Мы дважды пытались вернуться в игру, но пропускали разящие контратаки самарцев. Конечно, поражения в концовке чемпионата болезненны, но мы смотрим в будущее с позитивом и теперь будем готовиться к предстоящей кубковой игре во вторник. Мы должны воспользоваться своим шансом и выйти в финал Кубка России», — добавил тренер.