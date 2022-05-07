Матчами с участием «Спартака», «Зенита» и ЦСКА продолжится программа 28-го тура РПЛ

Матчи 28-го тура РПЛ посвящены Дню Победы и начнутся с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Также минута молчания была объявлена на играх 26-го тура молодежного чемпионата России. 6 мая в Академии имени Федора Черенкова состоялся турнир на призы Российского футбольного союза с участием четырех ветеранских команд. После матчей бывшие футболисты посетили Александровский сад, где возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 28, 7.05.2022, 19:00 ЦСКА - Сочи -

Среди матчей субботы выделяется встреча между ЦСКА и «Сочи», игра пройдет на «ВЭБ-Арене» и начнется в 19:00 мск. Сочинская команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков в 27 матчах. ЦСКА с 47 очками располагается на четвертой позиции.

Встреча первой половины чемпионата России завершилась домашней победой сочинского клуба со счетом 4:1. В последнем матче на выезде победили армейцы, которые оказались сильнее «Сочи» со счетом 2:1 в игре ⅛ финала Бетсити — Кубка России. В прошлых двух встречах между командами в Москве победителя не было выявлено. Всего ЦСКА и «Сочи» встретятся в седьмой раз, до этого команды по два раза победили, дважды игры завершались вничью.

В составе ЦСКА не сыграет защитник Кирилл Набабкин, который продолжает восстановление от травмы. Также под вопросом участие капитана и голкипера армейцев Игоря Акинфеева из-за травмы ноги. Вратарь получил повреждение во встрече 27-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом» (0:2) в результате столкновения с полузащитником хозяев Мохамедом Конате. В составе «Сочи» может не сыграть защитник Родриго, у которого был диагностирован перелом ребра по итогам матча 25-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом» (2:2), футболист пропустил два последних матча из-за дисквалификации.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе благотворительного фонда «Память поколений», футболисты ЦСКА и «Сочи» выйдут на игру с символикой «Красной гвоздики» — всероссийской акции в поддержку ветеранов Великой Отечественной войны. Символ «Красной гвоздики» будет нанесен на мяч, которым будут играть футболисты. Также каждый болельщик сможет приобрести значок с красной гвоздикой у волонтеров. Все пожертвования, собранные на матче, пойдут на оказание медицинской помощи ветеранам.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 28, 7.05.2022, 14:00 Урал - Спартак -

«Спартак» попробует победить перед полуфиналом Кубка России

В другом матче дня московский «Спартак» на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом», встреча начнется в 14:00 мск. Игра первого круга завершилась домашней победой красно-белых со счетом 1:0. «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 27 матчах. «Урал» с 27 очками располагается на 14-й позиции.

«Урал» подходит к игре с двумя победами подряд, екатеринбургская команда обыграла на выезде московское «Динамо» (3:2) и дома оказалась сильнее «Уфы» (2:1). «Урал» продолжает бороться за сохранение прописки в чемпионате России на следующий сезон, отрыв от идущих на 15-й и 16-й позициях «Уфы» и тульского «Арсенала» составляет четыре и пять очков соответственно. 13-я и 14-я команды РПЛ по итогам сезона проведут стыковые матчи с четвертым и третьим клубами первого дивизиона Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1) соответственно за право сыграть в следующем сезоне в высшем дивизионе первенства страны. 15-я и 16-я команды РПЛ напрямую вылетят в ФНЛ-1.

«Спартак» в игре прошлого тура дома победил самарские «Крылья Советов» со счетом 2:1. 11 мая красно-белые на своем поле сыграют с красноярским «Енисеем» в матче ½ финала Бетсити — Кубка России.

«Урал» подходит к матчу без потерь. В составе «Спартака» может сыграть полузащитник Наиль Умяров, который пропустил три последние встречи из-за повреждения. Из-за перебора желтых карточек в матче не примут участие защитники Георгий Джикия и Самуэль Жиго, а также полузащитник Кристофер Мартинс.

Последний раз «Спартак» победил «Урал» в РПЛ на выезде 4 мая 2019 года, тогда встреча завершилась со счетом 1:0. Два последних матча между командами в Екатеринбурге завершились вничью. Последняя победа «Урала» в Екатеринбурге над красно-белыми в чемпионате России датирована 15 апреля 2018 года, тогда встреча завершилась со счетом 2:1.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 28, 7.05.2022, 16:30 Зенит - Химки -

«Зенит» отпразднует чемпионство в матче с «Химками»

Также в субботу петербургский «Зенит» на своем поле примет подмосковные «Химки», матч начнется в 16:30 мск. Эта игра станет первой для сине-бело-голубых после досрочной победы в чемпионате России и последней домашней в нынешнем сезоне. В матче прошлого тура «Зенит» дома победил «Локомотив» со счетом 3:1 и досрочно стал победителем РПЛ в четвертый раз подряд.

Команда прибудет на игру на автобусе, выполненном в золотом цвете, который будет украшен надписью «4емпионы». После завершения встречи против «Химок» на домашнем стадионе команды «Газпром-Арена» пройдет световое шоу «Спасибо за сезон!». Игроки растянут баннер, посвященный болельщикам, вслед за этим футболисты совершат круг почета. После завершения празднования чемпионства в чаше стадиона развлекательная программа продолжится концертом популярной исполнительницы Клавы Коки, а также диджей-сетом от игроков основного состава «Зенита» — полузащитников Андрея Мостового, Далера Кузяева и Вильмара Барриоса.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 28, 7.05.2022, 16:30 Нижний Новгород - Ахмат -

«Зенит» набрал 61 очко в 27 матчах. «Химки» с 29 очками располагаются на 12-й позиции. Встреча первого круга завершилась гостевой победой петербургской команды со счетом 3:1.

В другом матче субботы «Нижний Новгород» дома встретится с «Ахматом», игра начнется в 16:30 мск. Встреча первой половины сезона завершилась победой грозненской команды со счетом 3:1. «Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 27 матчах. «Нижний Новгород» с 29 очками располагается на 11-й позиции.