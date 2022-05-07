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13:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Из последнего золотого «Спартака» семеро уже не играют. Как сложились их судьбы

Хотя не все официально завершили карьеру.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

Пять лет прошло с момента последнего чемпионства «Спартака». Казалось бы, небольшой срок, но уже семеро из той команды не играют в футбол. Пять из них официально завершили карьеру, остальные пока не объявляли об этом, но уже вряд ли вернутся на высокий уровень. Где они теперь?

Артём Ребров, 38 лет

Основной вратарь чемпионского «Спартака» после завоёванного трофея уступил место в воротах Селихову. Потом была травма, попытки вернуться, но полноценным первым номером Артём так и не стал. И до осени прошлого года проводил время на скамейке запасных, являясь, скорее, старшим товарищем для коллег, чем реальным конкурентом.

Источник: Чемпионат.com

В октябре 2021-го его должность формализировали. Ребров стал техническим координатором «Спартака» и завершил карьеру. Теперь он отвечает за коммуникацию между штабом и командой, участвует в тренировках и явно получает удовольствие от новой роли в клубе.

Дмитрий Комбаров, 35 лет

После ухода из «Спартака» летом 2019-го Комбаров так и не смог вернуться на прежний уровень. Сначала он вылетел из РПЛ вместе с «Крыльями», потом вернулся обратно. Но в Самаре посчитали, что он уже не так эффективен, и не стали предлагать новый контракт. Так что с 2021 года Комбаров без клуба.

Источник: Чемпионат.com

Много раз появлялась информация, что футболист завершил карьеру, но сам он постоянно это опровергает. По его словам, он всего лишь ожидает интересного предложения. Хотя все понимают — вряд ли оно поступит.

Сердар Таски, 35 лет

«Спартак» довольно быстро разочаровался в уровне Таски, хотя его трансфер представляли как переход ведущего защитника чемпионата Германии. Но из-за постоянных травм и других проблем он почти не играл. Удивительно, но перед чемпионским сезоном Сердар умудрился на полгода заскочить в «Баварию». Три матча — и самолёт обратно до Москвы. При этом он был действительно значимой фигурой в чемпионском составе. А потом снова расслабился, но досидел до конца контракта.

Источник: Чемпионат.com

В январе 2019-го Таски подписал контракт с «Истанбул Башакшехиром», правда, сыграл всего пять матчей. Он, как и Комбаров, официально не объявлял о финише карьеры и пропал из медийного поля. Тем не менее Сердар уже вряд ли вернётся в футбол.

Сальваторе Боккетти, 35 лет

Главная проблема Боккетти в «Спартаке» — травмы. Он провёл только один полноценный сезон — 2015/2016, в остальное время больше лечился. А в чемпионском у него только 15 матчей. Тем не менее итальянец остаётся одним из любимцев спартаковских болельщиков.

Источник: Чемпионат.com

В 2019-м клуб и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию и он вернулся в Италию. По сезону в «Вероне» и «Пескаре» — и объявление о финише карьеры летом 2021-го. «Пришло время достигнуть других целей», — сообщил Боккетти. Но о чём именно идёт речь, игрок умолчал.

Андрей Ещенко, 38 лет

Защитник продержался в команде даже дольше Реброва. Официальное сообщение о финише карьеры появилось только в январе 2022-го.

Источник: Чемпионат.com

Хотя в последние годы Андрей почти не играл и выполнял роль, скорее, хранителя традиций. А зимой вошёл в тренерский штаб «Спартака» и теперь ведёт себя довольно солидно. Периодически даже объясняет причины поражений команды.

Александр Самедов, 37 лет

Полузащитник вернулся в «Спартак» уже по ходу чемпионского сезона и задержался в команде ровно на два года. После его ненадолго позвали «Крылья», и летом 2019-го футболист завершил карьеру в РПЛ. Правда, потом какое-то время ещё побегал за «Знамя» из Ногинска в ПФЛ.

Источник: Чемпионат.com

В январе 2021-го Самедов стал селекционером «Локомотива» по молодёжному футболу. Но проработал в должности чуть больше года. Недавно он ушёл со скандалом: говорил о непрофессионализме в руководстве, а в ответ его обвинили в домогательствах. Так что история ещё явно не закончена.

Джано Ананидзе, 29 лет

В чемпионском сезоне у Джано набежало только 6 матчей. А 11-летняя карьера в клубе завершилась только в 2020-м, когда стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. После футболист ещё побарахтался в «Анортосисе» и батумском «Динамо», но в итоге решил закончить карьеру в 29 лет.

Источник: Чемпионат.com

«По правде говоря, бесконечные и непрекращающиеся травмы очень утомили. За свою карьеру я много боролся, испытывал много боли, много раз был на операционном столе», — написал он в соцсетях.

Дмитрий Зимин

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