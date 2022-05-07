Как «Зенит» эволюционировал при Семаке. Путь от руин после Манчини и зависимости от Дзюбы до гегемона РПЛ
Хронология прогресса.
Хронология прогресса.
«Зенит» досрочно оформил чемпионство, которое стало четвертым за четыре года при Сергее Семаке. «СЭ» проанализировал, как команда менялась на протяжении этого времени и к чему пришла по итогам длительной трансформации.
В мае 2018 года «Зенит» объявил о назначении Сергея Семака на пост главного тренера. Молодой коуч, сенсационно занявший с «Уфой» шестое место в премьер-лиге, был призван разгребать наследие Роберто Манчини, оставившего после себя депрессивный, абсолютно несыгранный и очень измотанный коллектив.
С первых туров Семак начал использовать схему 4−2−3−1. К осени в игре «Зенита» сформировалась главная идея — забросы на Дзюбу. На нападающего шли как верховые передачи с флангов и при розыгрыше стандартов, так и при комбинациях через короткий пас — Артема использовали как «столба», с помощью которого выходили на ударную позицию или продвигались вглубь штрафной. К ноябрю Дзюба набрал 11 мячей и три голевые передачи за «Зенит» во всех турнирах. Но дальше форвард чуть подскис и до нового года не оформил ни одного результативного действия.
Правда, сдала вся команда и ушла на зимнюю паузу, проиграв «Арсеналу», «Рубину» и «Славии». Оборона питерцев оставляла желать лучшего: в паре с опытным Ивановичем выходили то Нету, то Мевля, которые явно не соответствовали уровню топ-клуба как с точки зрения игры на «втором этаже» и в отборе, так и в продвижении мяча. Во многом из-за некачественных центральных защитников за 17 туров чемпионата питерцы проиграли пять матчей и лишились солидного запаса перед рестартом.
Стало ясно, что ко второй части сезона необходимо усиливаться. Но чтобы кого-то купить, нужно было кого-то продать. Расстаться пришлось с Паредесом. С одной стороны, уход аргентинца, отвечавшего за креативное мышление «Зенита» в центре поля, казался серьезной потерей для команды, с другой — возможностью выстроить систему, сильно не зависящую от индивидуальных качеств одного игрока. На деньги, полученные от продажи Паредеса в «ПСЖ», «Зенит» купил Ярослава Ракицкого, Вильмара Барриоса и Сердара Азмуна.
По сути, во многом благодаря новичкам питерцы и выиграли первое чемпионство при Семаке. Ракицкий добавил обороне скорости и маневренности, а также создал дополнительный вариант выхода из обороны через длинные передачи: Ярослав умело переводил мячи с одного края на другой, здорово подавал в штрафную и подключался из глубины. Если питерцам не удавалось выйти на чужую половину с помощью перепаса, то мяч отдавали Ракицкому, а защитник самостоятельно выбирал направление для лонгболов.
Барриос полноценно забетонировал опорную зону и обеспечил подбор на первых двух третях поля, а также время от времени сваливался между центрбеками и помогал выжимать соперника из центральной зоны. Надежные действия Вильмара позволяли остальным полузащитникам «Зенита» располагаться высоко и больше участвовать в позиционной игре.
Но ярче всех проявил себя, конечно же, Азмун. Иранец быстро сыгрался с Дзюбой и дополнил качественную связку впереди. Артем в основном был сосредоточен на единоборствах, а Сердар — на рывках за спину и игре в завершении. В итоге весной Азмун выбил космическую статистику — 15 результативных действий в 16 матчах во всех турнирах, то есть в среднем почти одно результативное действие за встречу.
В целом «Зенит» стал гораздо мощнее и прибавил в командных взаимодействиях, однако по-прежнему оставался зависим от Дзюбы: Артем вошел в тройку игроков команды по набранным xG, а также был лидером по xA (ожидаемые ассисты), xGChain (xG всех атак, которые завершились ударом и в которых игрок принимал участие) и xGBuidup (xG всех атак, которые завершились ударом и в которых игрок принимал участие, но без учета паса под удар и самого удара).
Летом 2019 года Семаку был предоставлен полный карт-бланш на трансферы. Основная цель приобретений заключалась в том, чтобы избавиться от однообразных навесов в атаке, проще говоря — видоизменить стиль и стать более непредсказуемыми.
Самым громким трансфером питерцев стал Малком. Для РПЛ — главная суперзвезда. Бразилец должен был стать лидером команды — брать игру на себя, бить издали, в одиночку создавать моменты и завершать атаки сине-бело-голубых. Но, как мы знаем, в первый сезон у Малкома раскрыться не получилось — помешала травма бедра, которая выбила футболиста из строя на четыре с лишним месяца.
Из-за этого игра «Зенита» кардинально не поменялась, а влияние Дзюбы только увеличилось — Артем принял непосредственное участие (либо забил сам, либо отдал ассист) в почти половине голов сине-бело-голубых в чемпионате.
Помимо Малкома «Зенит» приобрел сразу четырех латералей — Сантоса, Караваева, Кругового и Сутормина. Эти сделки также должны были поспособствовать тому, чтобы команда постепенно отходила от большого количества кроссов к доминирующему позиционному владению, используя расстановки 4−4−2, 4−2−2−2 или 4−5−1, которые делают контроль мяча более надежным и дают больше времени на его использование в финальной трети.
Планам Семака помешала пандемия. Длительное отсутствие игровой практики у футболистов серьезно ударило по наработкам тренерского штаба — после паузы сине-бело-голубые хоть и смогли без проблем оформить второе чемпионство подряд, но использовали все те же старые идеи с подачами на Дзюбу и Азмуна.
Но несмотря на пассивность на краях поля при выходе в атаку, на флангах в обороне питерцы заметно прибавили — стали меньше позволять соперникам забрасывать мячи за спину, проигрывать один в один без подстраховки и вжиматься в штрафную под прессингом. Основными латералями стали Сантос (слева) и Караваев (справа). Особенно отличился бразилец — стал третьим в команде по xA и xGBuidup и пятым по xGChain. Его прогресс дал возможность Семаку поставить Малкома на позицию «десятки», сместив крен атаки влево: Сантос успевал забегать в зоны за вингером и при потере тут же отдавать ему мяч обратно.
Одной из проблемных позиций перед третьим сезоном Семака в «Зените» считалось место в центре обороны. Ивановичу, солидно потерявшему в резкости, требовалась замена. По этой причине питерцы подписали Деяна Ловрена.
«Бранислав провел прекрасный сезон — считаю, даже лучше, чем прошлый. Моя позиция остается прежней. У нас в команде есть ключевые игроки, но если есть возможность взять более сильного футболиста — нужно идти вперед, нужно развиваться, — объяснял Семак. — Расставание с Ивановичем — тяжелый момент, непросто и мне, и ему, и остальным ребятам. На наш взгляд, в будущем другой игрок может принести не меньше пользы, поэтому клуб пошел на такой шаг. Ловрен во многом похож на Ивановича, но моложе. Думаю, это хорошая замена. 31 год — не тот возраст, когда защитник может потерять лучшие качества. Плюс хороший первый пас, хорошо играет вверху. Деян — достаточно разноплановый игрок, надеюсь, он нам очень поможет».
Казалось, защита сине-бело-голубых должна была сильно прокачаться, но на деле она прилично сбавила. Ловрен, славившийся своими привозами еще до переезда в Россию, продолжил ошибаться и в Петербурге. Хуже всего, что Деян допускал ошибки, которые приводили к пропущенным мячам. Одна из самых ярких — в игре против «Рубина».
Помните, как Макаров, приняв мяч в центре поля, сделал рывок к штрафной, на замахах раскачал Ловрена и с левой ноги покатил мяч в правый угол ворот Лунева?
По статистике, в сезоне-2019/20 (при паре центрбеков Иванович — Ракицкий) разница между ожидаемыми голами со стороны соперника и пропущенными мячами питерцев составила 1,73 балла, а вот в сезоне-2020/21 (пара центрбеков Ловрен — Ракицкий) — уже 3,36 — почти в два раза больше, чем в предыдущем.
Это значит, что в одном случае (несмотря на то, что команда позволяла сопернику создавать опасные моменты) защитники исправлялись и не позволяли забить, а в другом — не могли помешать оппоненту реализовать преимущество; в таком случае вина скорее персональная и лежит на ком-то конкретном. В частности — на Ловрене.
Тем удивительнее, что арендованного у «Ростова» Чистякова до травмы Ловрена Семак практически не использовал и начал выпускать в стартовом составе только на финише сезона, когда «Зенит» уже вылетел из еврокубков, а в чемпионате сыграл почти все важные матчи.
Проблемы «Зенита» в обороне не позволили раскрыться еще одному новичку — Венделу. Бразилец вынужденно находился на месте центрального хавбека при расстановке 4−1−4−1 (или 4−2−3−1), так как не мог опуститься в опорную зону из-за того, что Ловрен часто терял позицию и не обеспечивал Венделу подбор при низкой линии обороны — важнейший элемент для ведения игры из глубины.
А вот Азмун в таких условиях, наоборот, обрел себя, забив 19 голов за сезон в РПЛ (лучший показатель во всей его зенитовской карьере). Примечательно, что все свои мячи иранец вколотил из штрафной, — следствие новой роли форварда, которую Семак успел придумать нападающему буквально перед сезоном. Коуч использовал лучшие качества Азмуна — скорость и технику — и поставил полузащите задачу насыщать Сердара передачами за спину. Благодаря этому у иранца появилось пространство для выхода на ударную позицию и время для реализации моментов.
Нынешний «Зенит» — самый сбалансированный в новейшей истории. К этому статусу сине-бело-голубые шли на протяжении пяти лет и наконец добились нужного прогресса.
Во-первых, у питерцев установилась стабильная схема — 4−4−2. Да, расстановка в целом вещь весьма условная и по ходу матча может несколько раз меняться. Однако для «Зенита» постоянная структура очень важна с точки зрения взаимозаменяемости: в этом сезоне питерцы, лишившись основных связок (дуэта форвардов Дзюба — Азмун и пары центральных защитников Ловрен — Ракицкий), смогли безболезненно ввести в состав новичков уровнем ниже.
Тот же Алип, явно уступающий в классе и Ярославу, и Деяну, не затерялся рядом с Чистяковым и даже удостоился похвалы от Семака. Сергеев, проводящий дебютный сезон в премьер-лиге, моментально адаптировался и начал приносить пользу — в восьми матчах РПЛ за «Зенит» оформил уже пять результативных действий. Конечно, команде нужен еще минимум один сезон, чтобы полностью привести оборону в порядок (необходимо отладить игру на стандартах, ускорить выход из штрафной), но благодаря неизменной структуре это будет сделать гораздо легче.
Во-вторых, у питерцев увеличилась вариативность в атаке. Главная причина — последовательная трансферная политика. Подписания латиноамериканских игроков продолжили путь развития, направленный на уход от влияния на команду габаритного форварда, игру в короткий пас и комбинационный футбол — то есть на создание если не стиля, то хотя бы узнаваемого яркого рисунка игры.
Теперь в каждой линии у «Зенита» есть один или несколько игроков, чье футбольное мышление и техника позволяют не скатываться на примитивные забросы со своей половины поля (которые к тому же редко работают против топ-команд), а отдавать хотя бы три-четыре точные передачи вперед подряд и проводить мяч в финальную треть под давлением. В защите зажигает Сантос, классно исполняющий стандарты и подключающийся к атакам вторым темпом. В полузащите блистает Клаудиньо, поразивший всех своим дриблингом и ударами, а сейчас нашедший себя в опорной зоне рядом с Венделом и качественно доставляющий мяч в штрафную. В атаке феерит Малком, который все чаще стал цепляться за мячи, надежно укрывая корпусом и свободно распоряжаясь ими на полуфлангах, — благо травмы наконец-то отстали от бразильца и теперь он может сосредоточиться на футболе.
В новой команде постепенно начинает осваиваться и радовать своей активностью Юри Алберто: больше всех в команде бьет по воротам (в том числе в створ), входит в тройку игроков по наличию голевых моментов и в пятерку — по успешным обводкам за игру.
«Я за баланс между результатом и зрелищностью. Результат никто не отменял, но если команда будет показывать очень красивый агрессивный футбол и при этом не набирать очки, определённая часть болельщиков поставит вопрос ребром: результата-то нет. Конечно, нужно играть агрессивно, в атакующий футбол, что мы и будем делать фрагментарно, учитывая состояние команды и игроков, а также уровень соперника. Конечно, можно делать какие-то другие тактические ходы, которые будут приносить результат или смогут разнообразить действия нашей команды. Все команды хорошо анализируют, все подстраиваются под игру противника. Сейчас очень хорошо развивается аналитика, и всё тяжелее стало удивлять, а эффект неожиданности очень важен и нужен», — так рассуждал Семак четыре года назад, сразу после назначения в «Зенит».
Результата питерцы уже добились. Теперь пора поработать над зрелищностью.
Матвей Морозов