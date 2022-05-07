Текущие события
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Химки
Футбол. Премьер-лига
16:30
Нижний Новгород
Ахмат
Футбол. Зарубежный
16:30
Гройтер Фюрт
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Унион Б
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Байер
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Факел
Волгарь
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
КАМАЗ
Кубань
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Торино
Наполи
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Акрон
Текстильщик
21
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Оренбург
Олимп-Долгопрудный
22
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Ротор
Спартак-2
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Мальорка
Гранада
23
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетик
Валенсия
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Металлург Лп
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-2
Енисей
Футбол. Зарубежный
18:00
Брест
Страсбур
Футбол. Первый дивизион
14:00
Торпедо
Велес
10
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Спартак
13
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Сочи
Футбол. Зарубежный
19:00
Сассуоло
Удинезе
Футбол. Зарубежный
19:30
Герта
Майнц
Футбол. Зарубежный
19:30
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Кадис
Эльче
Футбол. Зарубежный
19:30
Сельта
Алавес
Футбол. Зарубежный
21:45
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Барселона
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Томь
20
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
14:00
Урал
Спартак
13
6.05
Крылья Советов
Динамо
52
4.05
Краснодар
Локомотив
10
2.05
Арсенал Т
Нижний Новгород
22
1.05
Ахмат
ЦСКА
20
1.05
Химки
Уфа
11
1.05
Спартак
Крылья Советов
21
30.04
Зенит
Локомотив
31
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
13:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Каррера: полностью понимаю критику Заремы Салиховой в отношении судей

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о критике со стороны Заремы Салиховой, супруги владельца московского клуба Леонида Федуна, в адрес арбитров.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Федун был очень рад, когда мы выиграли чемпионат. А я был рад сделать так, чтобы он так радовался! Хотел бы поблагодарить его за ту возможность, которую он мне дал. Именно благодаря ему я стал тренером “Спартака”. Это был первый человек, который назначил меня не ассистентом, а именно главным тренером.

Что касается Заремы Салиховой, то я видел её один раз, когда мы возвращались с какого-то матча в Европе. Но лично с ней не знаком, мы даже ни разу с ней не разговаривали. Её критика в адрес судей? Когда работаешь в “Спартаке”, всеми силами стараешься защищать интересы своего клуба. Это естественно. Я полностью понимаю её разговоры про судей», — сказал Каррера в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Микеле Антонову.

 Российские фигуристки поражают откровенными фото для мужских журналов
Гениальное действие Овечкина перевернуло ход матча НХЛ ВИДЕО
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь