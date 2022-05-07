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13:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Урал» — «Спартак»: Промес, Чернов и Кофрие выйдут в стартовом составе, Бакаев и Игнатов остались в запасе

«Урал» и «Спартак» объявили составы на матч 28-го тура Тинькофф РПЛ.

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Источник: Спорт-Экспресс

В составе красно-белых с первых минут появится Квинси Промес, который не попадал в стартовый состав в РПЛ со 2 апреля — тогда нидерландец полностью отыграл встречу с «Локомотивом» (0:1).

Также у «Спартака» выйдут защитники Никита Чернов и Максимилиано Кофрие, которые должны будут заменить Самюэля Жиго и Георгия Джикию, пропускающих игру из-за перебора желтых карточек.

Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 28, 7.05.2022, 14:00

Урал1Спартак3

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кузьмичев, Шатов, Подберезкин, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Железнов, Аугустыняк.

Запасные: Ландаков, Мамин, Динга, Быковский, Евсеев, Магомадов, Гаджимурадов, Юшин, Агеев.

«Спартак»: Селихов, Чернов, Литвинов, Кофрие, Зобнин, Промес, Хлусевич, Пруцев, Мозес, Соболев, Николсон.

Запасные: Максименко, Свинов, Рассказов, Толстопятов, Классен, Бакаев, Игнатов, Маркитесов, Сунгатулин, Денисов, Шитов.

Матч «Урал» — «Спартак» состоится сегодня, 7 мая в Екатеринбурге. Начало игры — в 14.00 (мск).

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