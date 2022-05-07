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16:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» — «Химки»: Одоевский выйдет в стартовом составе хозяев

«Зенит» и «Химки» объявили составы на матч 28-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В стартовом составе петербургской команды выйдет вратарь Даниил Одоевский.

Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 28, 7.05.2022, 16:30

Зенит-Химки-

«Зенит»: Одоевский, Круговой, Дуглас Сантос, Алип, Сутормин, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком, Алберто.

Запасные: Кизеев, Бязров, Чистяков, Адамов, Оздоев, Ерохин, Кузяев, Мостовой, Дзюба.

«Химки»: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Волков, Глушаков, Кухарчук, Магомедов, Главчич, Руденко, Садыгов.

Запасные: Генералов, Жирков, Юран, Николас, Жумабеков.

Встреча состоится сегодня, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 16.30 по московскому времени.

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