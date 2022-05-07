«Зенит» — «Химки»: Одоевский выйдет в стартовом составе хозяев
«Зенит» и «Химки» объявили составы на матч 28-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).
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«Зенит» и «Химки» объявили составы на матч 28-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).
В стартовом составе петербургской команды выйдет вратарь Даниил Одоевский.
«Зенит»: Одоевский, Круговой, Дуглас Сантос, Алип, Сутормин, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком, Алберто.
Запасные: Кизеев, Бязров, Чистяков, Адамов, Оздоев, Ерохин, Кузяев, Мостовой, Дзюба.
«Химки»: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Волков, Глушаков, Кухарчук, Магомедов, Главчич, Руденко, Садыгов.
Запасные: Генералов, Жирков, Юран, Николас, Жумабеков.
Встреча состоится сегодня, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 16.30 по московскому времени.