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16:06 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» победил «Урал» в матче чемпионата России по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Московский «Спартак» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 3:1 в матче 28-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. Встреча прошла в субботу на стадионе «Екатеринбург-Арена» в присутствии 26 402 зрителей.

Спартак
УралПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В составе «Спартака» голы забили Шамар Николсон (11-я, 26-я минута), Виктор Мозес (30). У «Урала» отличился Лео Гогличидзе (55).

Матч начался с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Минута молчания будет объявлена перед всеми играми 28-го тура.

«Спартак» впервые с октября 2021 года одержал две победы подряд в чемпионате России по футболу. В предыдущем туре красно-белые победили дома самарские «Крылья Советов» (2:1). «Спартак» одержал третью победу подряд над «Уралом» в чемпионатах России.

Капитан «Спартака» защитник Георгий Джикия, а также защитник Самуэль Жиго и полузащитник Кристофер Мартинс пропускали матч из-за перебора желтых карточек. Капитаном красно-белых в матче был полузащитник Роман Зобнин. На 82-й минуте он был заменен и, уходя с поля, передал капитанскую повязку вратарю Александру Селехову.

«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 37 очков после 28 встреч. «Урал» занимает 14-е место с 27 очками в 28 матчах. В следующем туре «Урал» примет казанский «Рубин», «Спартак» дома сыграет с петербургским «Зенитом», обе встречи пройдут 15 мая.

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