«Спартак» победил «Урал» в матче чемпионата России по футболу

В составе «Спартака» голы забили Шамар Николсон (11-я, 26-я минута), Виктор Мозес (30). У «Урала» отличился Лео Гогличидзе (55).

Матч начался с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Минута молчания будет объявлена перед всеми играми 28-го тура.

«Спартак» впервые с октября 2021 года одержал две победы подряд в чемпионате России по футболу. В предыдущем туре красно-белые победили дома самарские «Крылья Советов» (2:1). «Спартак» одержал третью победу подряд над «Уралом» в чемпионатах России.

Капитан «Спартака» защитник Георгий Джикия, а также защитник Самуэль Жиго и полузащитник Кристофер Мартинс пропускали матч из-за перебора желтых карточек. Капитаном красно-белых в матче был полузащитник Роман Зобнин. На 82-й минуте он был заменен и, уходя с поля, передал капитанскую повязку вратарю Александру Селехову.