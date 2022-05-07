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19:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» в статусе чемпиона победил «Химки»

«Зенит» в домашнем матче 28-го тура Тинькофф РПЛ победил «Химки» со счетом 1:0. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

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Гол на 13-й минуте забил Иван Сергеев. Еще один мяч питерцев был не засчитан на 43-й минуте — Юри Алберто оказался в офсайде.

«Зенит» проводил матч в статусе чемпиона России сезона-2021/22. Команда Сергей Семака обеспечила себе первое место в прошлом туре, обыграв «Локомотив» (3:1) — за три тура до завершения чемпионата.

У «Химок» прервалась серия из семи матчей без поражений (4 победы, 3 ничьих). Последний раз команда проигрывала 6 марта в игре с «Локомотивом» (2:3).

Напомним, что встречу с «Зенитом» «Химки» проводили без главного тренера Сергея Юрана, который дисквалифицирован на два матча за оскорбление в адрес судей.

Подмосковный клуб занимает 12-е место в турнирной таблице.

Зенит
1:0
Первый тайм: 1:0
Химки
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