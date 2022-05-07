«Ахмат» в меньшинстве обыграл «Нижний Новгород» в матче чемпионата России

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч забил Александр Трошечкин (74-я минута). На 53-й минуте арбитр Ян Бобровский показал красную карточку за грубую игру защитнику «Ахмата» Ризвану Уциеву.

Матч начался с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, 77-я годовщина окончания которой будет праздноваться 9 мая.

«Нижний Новгород» продлил серию без побед до пяти матчей (две ничьи, три поражения). «Ахмат» одержал вторую победу подряд и гарантировал себе место в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон. Также из-за победы грозненского клуба прописку в высшем дивизионе сохранил московский «Спартак». В турнирной таблице чемпионата России «Ахмат» идет на восьмом месте, набрав 38 очков в 28 играх, нижегородцы занимают 11-е место с 29 очками.