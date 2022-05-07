ЦСКА дома проиграл «Сочи» в матче чемпионата России

Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На 10-й минуте мяч забил Артем Макарчук. На второй компенсированной ко второму тайму минуте за лишение явной возможности забить гол был удален полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов.

Матч из-за полученного в прошлом туре повреждения пропустил вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев. Вместо него место в воротах занял 18-летний Владислав Тороп, для которого эта игра стала дебютной в РПЛ.

Матч начался с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, 77-я годовщина окончания которой будет праздноваться 9 мая.