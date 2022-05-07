Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бетис
Барселона
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Лацио
Сампдория
10
Футбол. Зарубежный
19:30
Герта
Майнц
12
Футбол. Зарубежный
19:30
Брайтон
Манчестер Юнайтед
40
Футбол. Зарубежный
19:30
Кадис
Эльче
30
Футбол. Зарубежный
19:30
Сельта
Алавес
40
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Сочи
01
Футбол. Зарубежный
19:00
Сассуоло
Удинезе
11
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Металлург Лп
00
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-2
Енисей
40
Футбол. Зарубежный
18:00
Брест
Страсбур
01
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетик
Валенсия
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Астон Вилла
13
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Саутгемптон
30
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Уотфорд
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Вулверхэмптон
22
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Химки
10
Футбол. Премьер-лига
16:30
Нижний Новгород
Ахмат
01
Футбол. Зарубежный
16:30
Гройтер Фюрт
Боруссия Д
13
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Вольфсбург
01
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Унион Б
14
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Байер
24
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел
Волгарь
10
Футбол. Первый дивизион
16:00
КАМАЗ
Кубань
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Торино
Наполи
01
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Текстильщик
41
Футбол. Первый дивизион
15:00
Оренбург
Олимп-Долгопрудный
22
Футбол. Первый дивизион
15:00
Ротор
Спартак-2
01
Футбол. Зарубежный
15:00
Мальорка
Гранада
26
Футбол. Первый дивизион
14:00
Торпедо
Велес
10
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Спартак
13
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
19:00
ЦСКА
Сочи
01
16:30
Зенит
Химки
10
16:30
Нижний Новгород
Ахмат
01
14:00
Урал
Спартак
13
6.05
Крылья Советов
Динамо
52
4.05
Краснодар
Локомотив
10
2.05
Арсенал Т
Нижний Новгород
22
1.05
Ахмат
ЦСКА
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
21:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА дома проиграл «Сочи» в матче чемпионата России

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Футболисты ЦСКА проиграли «Сочи» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

ЦСКА
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На 10-й минуте мяч забил Артем Макарчук. На второй компенсированной ко второму тайму минуте за лишение явной возможности забить гол был удален полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов.

Матч из-за полученного в прошлом туре повреждения пропустил вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев. Вместо него место в воротах занял 18-летний Владислав Тороп, для которого эта игра стала дебютной в РПЛ.

Матч начался с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, 77-я годовщина окончания которой будет праздноваться 9 мая.

«Сочи» одержал третью победу подряд и с 52 очками в 28 матчах идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Алексея Березуцкого с 47 очками занимает четвертую строчку. В следующем туре сочинцы 13 мая примут «Нижний Новгород», ЦСКА 15 мая сыграет в гостях с «Краснодаром».

ЦСКА
0:1
Первый тайм: 0:1
Сочи
 Кузнецов и Овечкин поглумились над лучшим клубом НХЛ. Грядет сенсация?
Жуткое падение футболиста во время игры едва не обернулось трагедией: видео
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь