ЦСКА дома проиграл «Сочи» в матче чемпионата России
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Футболисты ЦСКА проиграли «Сочи» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Футболисты ЦСКА проиграли «Сочи» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На 10-й минуте мяч забил Артем Макарчук. На второй компенсированной ко второму тайму минуте за лишение явной возможности забить гол был удален полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов.
Матч из-за полученного в прошлом туре повреждения пропустил вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев. Вместо него место в воротах занял 18-летний Владислав Тороп, для которого эта игра стала дебютной в РПЛ.
Матч начался с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, 77-я годовщина окончания которой будет праздноваться 9 мая.
«Сочи» одержал третью победу подряд и с 52 очками в 28 матчах идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Алексея Березуцкого с 47 очками занимает четвертую строчку. В следующем туре сочинцы 13 мая примут «Нижний Новгород», ЦСКА 15 мая сыграет в гостях с «Краснодаром».