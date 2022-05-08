Матчи с участием «Краснодара» и «Локомотива» завершат программу 28-го тура РПЛ

В первом по хронологии матче дня встретятся две команды из нижней части турнирной таблицы чемпионата России — находящаяся на 15-м месте, в зоне прямого вылета в первый дивизион первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1), «Уфа» примет «Ростов», который занимает 10-ю строчку. В активе команд перед очной встречей 23 и 34 очка соответственно. Отставание клуба из столицы Башкортостана от зоны стыковых матчей за право остаться в премьер-лиге составляет четыре очка, от зоны сохранения места в РПЛ — шесть очков. Команда из Ростова-на-Дону располагается в пяти очках от зоны стыков.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 28, 8.05.2022, 14:00 Уфа - Ростов -

Серия «Уфы» без побед насчитывает четыре матча (две ничьи, два поражения). «Ростов» в 27-м туре потерпел первое поражение с начала апреля, до этого команда под руководством главного тренера Валерия Карпина одержала четыре победы кряду.

«Уфа» в предстоящем матче будет вынуждена обходиться без основного вратаря Александра Беленова, который получил тяжелую травму в игре против подмосковных «Химок», а также дисквалифицированного нападающего Дилана Ортиса. Также игру может пропустить его коллега по амплуа Тимур Жамалетдинов. «Ростов», скорее всего, будет вынужден обходиться без полузащитника Кирилла Щетинина и форварда Али Соу.

Воскресный матч станет 16-м в истории встреч «Уфы» и «Ростова» в чемпионате России. В 15 предыдущих играх ростовчане одержали шесть побед при пяти ничьих и четырех поражениях. Уфимцы не побеждали ростовчан на своем поле с августа 2019 года (2:0). В целом, несмотря на турнирное положение в этом сезоне, в последних играх статистическое преимущество на стороне клуба из столицы Башкортостана — из шести предыдущих матчей «Уфа» выиграла четыре, один раз сильнее был «Ростов», еще одна игра завершилась вничью.

Погоня «Краснодара» за тройкой лидеров

Во втором матче воскресенья главный аутсайдер РПЛ этого сезона тульский «Арсенал» примет «Краснодар», который не потерял шансы на медали чемпионата. Перед очной встречей команды занимают 16-е и пятое места в турнирной таблице соответственно. На счету «Арсенал» 22 очка, «Краснодара» — 45. Туляки не побеждали в чемпионате России с начала декабря 2021 года, их серия без побед насчитывает 10 матчей (три ничьи, семь поражений). Краснодарцы за аналогичный период одержали пять побед при двух ничьих и трех поражениях.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 28, 8.05.2022, 16:30 Арсенал Т - Краснодар -

«Арсенал» подходит к домашнему матчу в оптимальном составе, в команде под руководством главного тренера Миодрага Божовича нет ни травмированных, ни дисквалифицированных игроков. И. о. главного тренера «Краснодара» Александр Сторожук, в свою очередь, будет вынужден обходиться без отбывающих дисквалификацию полузащитника Александра Черникова и нападающего Руслана Апекова. Также игру может пропустить защитник Сергей Петров.

Матч между «Арсеналом» и «Краснодаром» станет 14-м для команд в чемпионате России. Из 13 предыдущих в десяти случаях сильнее оказывались краснодарцы, дважды победу одержали туляки, еще одна игра завершилась вничью. При этом последняя игра в Туле между этими командами завершилась минимальной победой хозяев поля — 1:0.

В заключительном матче тура «Локомотив» на «РЖД-Арене» примет казанский «Рубин». Железнодорожники занимают шестое, набрав 41 очко, «Рубин» идет 13-м (29 очков). «Локомотив» перед воскресной игрой потерпел два поражения подряд, а их соперник по разу выиграл и проиграл. При этом поражение клуба из столицы Татарстана от «Сочи» было разгромным — 0:6.

«Локомотив» в домашнем матче будет вынужден обходиться без дисквалифицированных защитника Мацея Рыбуса и полузащитника Константина Марадишвили. Также под вопросом находится участие во встрече полузащитника Дмитрия Баринова. «Рубин», в свою очередь, продолжает обходиться без полузащитника Михаила Костюкова, который восстанавливается после травмы.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 28, 8.05.2022, 19:00 Локомотив - Рубин -

Воскресная игра станет 40-й в истории встреч «Локомотива» и «Рубина». На данный момент самым частым результатом в матчах этих команд была ничья — так закончились 15 из 39 предыдущих игр. Москвичи одержали 14 побед, казанцы были сильнее 10 раз.

Результаты других матчей 28-го тура РПЛ

В первом матче 28-го тура чемпионата России в пятницу самарские «Крылья Советов» дома одержали разгромную победу над московским «Динамо» — 5:2. В субботу состоялись еще четыре игры. В первой из них столичный «Спартак» на выезде обыграл екатеринбургский «Урал» (3:1).

После этого в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде параллельно прошли еще две игры. «Зенит» в первом матче в статусе победителя чемпионата России сезона-2021/22 обыграл подмосковные «Химки» (1:0), в другой встрече «Нижний Новгород» дома уступил грозненскому «Ахмату» (0:1). Субботняя программа тура завершилась в Москве матчем ЦСКА — «Сочи», в котором гости победили со счетом 1:0.

Матчи 29-го тура РПЛ пройдут с 13 по 15 мая. В следующую пятницу «Сочи» примет «Нижний Новгород». В субботу состоятся игры «Уфа» — «Арсенал», «Ростов» — «Химки», «Локомотив» — «Динамо» и «Ахмат» — «Крылья Советов».