«Часть процесса развития»: Шварц объяснил ухудшение результатов «Динамо»

За два тура до окончания чемпионата России «Динамо» занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 52 очка. Три последние игры первенства «бело-голубые» проиграли — ЦСКА (0:1), «Уралу» (2:3), «Крыльям Советов» (2:5).

«Мы сами, как никто другой, злимся на себя из-за этих поражений. Но надо понимать, что у нас молодая команда, и подобные кратковременные ухудшения результатов иногда могут происходить как часть процесса развития и роста команды. Мы постоянно предъявляем себе высокие требования, принимаем любую справедливую критику и разбираемся в том, что случилось. Однако сейчас впереди важнейшие матчи. И всем нам нужно сконцентрироваться не на самокопании, а именно на этих играх, и смотреть только вперед. Ведь всё по-прежнему в наших руках. Финиш сезона — самые важные недели для всех нас», — заявил Шварц в интервью сайту «Динамо».

Во вторник, 10 мая, «Динамо» сыграет с владикавказской «Аланией» в полуфинале Кубка России.