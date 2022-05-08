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17:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Часть процесса развития»: Шварц объяснил ухудшение результатов «Динамо»

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Сандро Шварц назвал кратковременные ухудшения результатов частью процесса развития и роста команды.

Динамо
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Источник: РИА "Новости"

За два тура до окончания чемпионата России «Динамо» занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 52 очка. Три последние игры первенства «бело-голубые» проиграли — ЦСКА (0:1), «Уралу» (2:3), «Крыльям Советов» (2:5).

«Мы сами, как никто другой, злимся на себя из-за этих поражений. Но надо понимать, что у нас молодая команда, и подобные кратковременные ухудшения результатов иногда могут происходить как часть процесса развития и роста команды. Мы постоянно предъявляем себе высокие требования, принимаем любую справедливую критику и разбираемся в том, что случилось. Однако сейчас впереди важнейшие матчи. И всем нам нужно сконцентрироваться не на самокопании, а именно на этих играх, и смотреть только вперед. Ведь всё по-прежнему в наших руках. Финиш сезона — самые важные недели для всех нас», — заявил Шварц в интервью сайту «Динамо».

Во вторник, 10 мая, «Динамо» сыграет с владикавказской «Аланией» в полуфинале Кубка России.

«Понятно, что все сильно расстроены последними результатами, но главное чувство, которое всех переполняет, это желание бороться. Никто в “Динамо” не вешает нос. Все сфокусированы на наших целях, потому что в этом сезоне мы по-прежнему способны достичь очень многого! И в Премьер-лиге, и, конечно же, в Кубке. Такие игры, как полуфинал Кубка, — это один из главных моментов всего сезона. И скажу честно: мы также не должны забывать всё то, чего команде уже удалось добиться в течение этого сезона. Это было невероятно. И мы хотим продолжать. Мы все должны сохранять позитив перед грядущей игрой: футболисты, тренеры, весь персонал, да вообще каждый, кто причастен к “Динамо”, — добавил Шварц.

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