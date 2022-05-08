Ашот Хачатурянц покинет пост главы РПЛ по окончании сезона

«Из-за сложившейся ситуации Хачатурянц не видит у себя будущего в статусе главы РПЛ», — сообщил один из источников «Чемпионату». Второй подтвердил эту информацию и добавил, что, с большой долей вероятности, Хачатурянц продолжит заниматься российским судейством, потому что для него это является принципиальным моментом.