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16:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Ашот Хачатурянц покинет пост главы РПЛ по окончании сезона

Ашот Хачатурянц по собственному желанию покинет пост главы Российской Премьер-Лиги по окончании сезона.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Из-за сложившейся ситуации Хачатурянц не видит у себя будущего в статусе главы РПЛ», — сообщил один из источников «Чемпионату». Второй подтвердил эту информацию и добавил, что, с большой долей вероятности, Хачатурянц продолжит заниматься российским судейством, потому что для него это является принципиальным моментом.

Напомним, Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента Российской Премьер-Лиги в октябре 2021 года после ухода Сергея Прядкина в отставку. Официально назначение Хачатурянца было утверждено 22 ноября прошлого года.

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