«Уфа» и «Ростов» сыграли вничью в матче чемпионата России

Встреча в Уфе завершилась со счетом 0:0. В начале первого тайма нападающий ростовчан Дмитрий Полоз не реализовал пенальти. У «Уфы» в последнюю десятиминутку две желтые карточки получил защитник Боян Йокич.

Матч начался с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, 77-я годовщина окончания которой будет праздноваться 9 мая.

Футболисты «Уфы» вышли на игру в футболках в поддержку вратаря команды Александра Беленова, в матче прошлого тура против подмосковных «Химок» получившего тяжелую травму после подката со стороны защитника Эльмира Набиуллина. Как сообщил РИА Новости генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, восстановление голкипера может занять до шести месяцев в том случае, если ему потребуется операция. Набиуллин был дисквалифицирован на шесть матчей Российской премьер-лиги.