В «Уфе» ответили на вопрос о сроках восстановления травмированного Беленова
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о состоянии вратаря команды Александра Беленова.
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о состоянии вратаря команды Александра Беленова.
«У него в любом случае будет восстановление не меньше трех месяцев. Самое главное, чтобы это не заняло больше времени», — сказал Газизов «СЭ».
1 мая в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Уфа» (1:1) защитник подмосковной команды Эльмир Набиуллин нанес травму вратарю уфимцев. Беленов был заменен, а Набиуллин получил красную карточку. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника на шесть встреч РПЛ.
Ранее сообщалось, что 35-летний Беленов травмировал правый голеностоп, а также левое колено.