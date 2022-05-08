«Локомотив» — «Рубин»: составы команд на матч 28-го тура РПЛ

Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Локомотив» набрал 41 очко в 27 встречах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (29) — на 13-м месте. Ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».