Тульский «Арсенал» упустил победу над «Краснодаром» в домашнем матче чемпионата России

ТУЛА, 8 мая. /ТАСС/. Тульский «Арсенал» на своем поле в воскресенье со счетом 1:1 сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 28-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе «Арсенала» гол забил Кингс Кангва (19-я минута).

На 72-й минуте главный судья Сергей Иванов после помощи видеоассистента арбитра (VAR) назначил пенальти в ворота «Арсенала». Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не реализовал пенальти, но Иванов попросил перебить удар, так как голкипер «Арсенала» Михаил Левашов двумя ногами пересек линию ворот, что является нарушением правил. Со второй попытки Сперцян сравнял счет в матче на 76-й минуте.

На первой минуте добавленному к матчу времени после вмешательства VAR защитник «Краснодара» Егор Сорокин получил прямую красную карточку за лишение соперника явной возможности забить гол.

Матч начался с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Минута молчания будет объявлена перед всеми играми 28-го тура.

«Арсенал» не смог победить в 11-м матче чемпионата России подряд. В последний раз клуб одержал победу в 17-м туре над подмосковными «Химками» в декабре 2021 года (2:1). «Арсенал» и «Краснодар» сыграли вничью впервые с 2016 года.

«Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 46 очками после 28 встреч. «Арсенал» набрал 23 очка и остался на последнем месте. Клуб отстает от идущей 15-й «Уфы» на одно очко, а от идущего 14-м екатеринбургского «Урала» на четыре очка.