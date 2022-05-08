Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетико
Реал
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
ПСЖ
Труа
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Верона
Милан
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
РБ Лейпциг
Аугсбург
30
Футбол. Зарубежный
19:30
Эспаньол
Осасуна
11
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Рубин
10
Футбол. Зарубежный
19:00
Салернитана
Кальяри
11
Футбол. Зарубежный
18:30
Бавария
Штутгарт
22
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед
50
Футбол. Зарубежный
18:05
Лорьян
Марсель
03
Футбол. Зарубежный
17:15
Вильярреал
Севилья
11
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Краснодар
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Боруссия М
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Анже
Бордо
41
Футбол. Зарубежный
16:00
Клермон Фут
Монпелье
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Ланс
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Арсенал
Лидс
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Лестер
Эвертон
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Норвич
Вест Хэм Юнайтед
04
Футбол. Зарубежный
16:00
Венеция
Болонья
43
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе
Райо Вальекано
00
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Ростов
00
Футбол. Зарубежный
14:00
Метц
Лион
32
Футбол. Зарубежный
13:30
Специя
Аталанта
13
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
19:00
Локомотив
Рубин
10
16:30
Арсенал Т
Краснодар
11
14:00
Уфа
Ростов
00
7.05
ЦСКА
Сочи
01
7.05
Зенит
Химки
10
7.05
Нижний Новгород
Ахмат
01
7.05
Урал
Спартак
13
6.05
Крылья Советов
Динамо
52
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
21:16 (мск), источник: ТАСС

Первый гол Миранчука в сезоне принес «Локомотиву» победу в матче РПЛ с «Рубином»

Встреча в Москве закончилась со счетом 1:0.

Локомотив
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Московский «Локомотив» в воскресенье победил казанский «Рубин» со счетом 1:0 в домашнем матче 28-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в присутствии 11 822 зрителей.

На 87-й минуте гол с пенальти забил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук. Это его первый гол в текущем сезоне. На 50-й минуте главный судья встречи Кирилл Левников не засчитал гол нападающего «Рубина» Александра Ломовицкого из-за попадания в офсайд.

Матч начался с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Минута молчания была объявлена перед всеми играми 28-го тура.

«Рубин» в 12-м матче подряд не смог победить «Локомотив» во всех турнирах. Предыдущая победа казанского клуба была одержана в апреле 2017 года.

«Локомотив» набрал 44 очка после 28 туров и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» располагается на 13-м месте с 29 очками в 28 играх.

В следующем туре «Локомотив» 14 мая примет московское «Динамо», «Рубин» на следующий день в гостях встретится с екатеринбургским «Уралом».

Читайте также
Локомотив
1:0
Первый тайм: 0:0
Рубин
 Божович о судействе матча со "Спартаком": это победа Безбородова и его коллег на VAR
Мне кажется, что судьи испортили результат боя: Дэйна Уайт поддержал Петра Яна
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь