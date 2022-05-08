Первый гол Миранчука в сезоне принес «Локомотиву» победу в матче РПЛ с «Рубином»

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Московский «Локомотив» в воскресенье победил казанский «Рубин» со счетом 1:0 в домашнем матче 28-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в присутствии 11 822 зрителей.

На 87-й минуте гол с пенальти забил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук. Это его первый гол в текущем сезоне. На 50-й минуте главный судья встречи Кирилл Левников не засчитал гол нападающего «Рубина» Александра Ломовицкого из-за попадания в офсайд.

Матч начался с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Минута молчания была объявлена перед всеми играми 28-го тура.

«Рубин» в 12-м матче подряд не смог победить «Локомотив» во всех турнирах. Предыдущая победа казанского клуба была одержана в апреле 2017 года.

«Локомотив» набрал 44 очка после 28 туров и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» располагается на 13-м месте с 29 очками в 28 играх.