Баринов рассказал о целях «Локомотива» на конец сезона

— Как можешь оценить выступления «Локомотива» в этом году?

— Сезон еще не закончился. Подводить итоги пока рано.

— Какая цель у команды на оставшуюся часть сезона?

— Набрать шесть очков в последних двух матча чемпионата.

«Локомотив» переиграл «Рубин» в заключительном матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России (1:0).

«Локо» набрал 44 очка и остался на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» остался в зоне стыковых матчей: 13-е место и 29 очков.