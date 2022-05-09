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10:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Баринов рассказал о целях «Локомотива» на конец сезона

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в беседе с «СЭ» рассказал о целях железнодорожников на остаток сезона.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

— Как можешь оценить выступления «Локомотива» в этом году?

— Сезон еще не закончился. Подводить итоги пока рано.

— Какая цель у команды на оставшуюся часть сезона?

— Набрать шесть очков в последних двух матча чемпионата.

«Локомотив» переиграл «Рубин» в заключительном матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России (1:0).

«Локо» набрал 44 очка и остался на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» остался в зоне стыковых матчей: 13-е место и 29 очков.

В следующем туре казанцы в гостях сыграют против «Урала», а «Локомотив» на своем поле примет «Динамо».

Локомотив
1:0
Первый тайм: 0:0
Рубин
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