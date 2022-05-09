«Локомотив» вышел на матч с «Рубином» с самым молодым составом за всю историю клуба

Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 1:0, которая вышла на поле с самым молодым составом в чемпионатах России в истории клуба. Об этом сообщает пресс-служба «Локомотива» в телеграм-канале.
По сведениям источника, средний возраст стартового состава железнодорожников составил 21,81 года.
Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Его ассистентами выступили Егор Болховитин и Кирилл Большаков. Резервным судьёй был Антон Фролов. Делегат матча — Дмитрий Башкеев, инспектор Андрей Бутенко. Арбитром VAR выступил Анатолий Жабченко, его помощником — Александр Богданов.