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13:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» вышел на матч с «Рубином» с самым молодым составом за всю историю клуба

Вчера, 8 мая, на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве «Локомотив» встречался с «Рубином» в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

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Источник: ФК "Локомотив"

Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 1:0, которая вышла на поле с самым молодым составом в чемпионатах России в истории клуба. Об этом сообщает пресс-служба «Локомотива» в телеграм-канале.

По сведениям источника, средний возраст стартового состава железнодорожников составил 21,81 года.

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Его ассистентами выступили Егор Болховитин и Кирилл Большаков. Резервным судьёй был Антон Фролов. Делегат матча — Дмитрий Башкеев, инспектор Андрей Бутенко. Арбитром VAR выступил Анатолий Жабченко, его помощником — Александр Богданов.

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