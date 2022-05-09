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14:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Изидор — о своем будущем в «Локомотиве»: Конечно же, остаюсь, я люблю Россию!

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в разговоре с «СЭ» рассказал о своем будущем в команде.

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Источник: ФК "Локомотив"

«Остаюсь ли я в “Локомотиве” на следующий сезон? Конечно же, остаюсь, я люблю Россию! Мне очень нравится играть в этом клубе. Я лучший игрок “Локомотива” сейчас? Нет, коллектив в первую очередь. Команда лучшая, а не какой-то игрок. Мы провели хорошую игру вчера. Главное, что нам удалось победить», — сказал Изидор «СЭ».

«Локомотив» переиграл «Рубин» в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России (1:0).

«Локо» набрал 44 очка и остался на шестом месте в турнирной таблице. «Рубин» остался в зоне стыковых матчей: 13-е место и 29 очков.

На счету 21-летнего форварда семь голов в 11 матчах за московский клуб во всех турнирах.

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