Изидор — о своем будущем в «Локомотиве»: Конечно же, остаюсь, я люблю Россию!
Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в разговоре с «СЭ» рассказал о своем будущем в команде.
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в разговоре с «СЭ» рассказал о своем будущем в команде.
«Остаюсь ли я в “Локомотиве” на следующий сезон? Конечно же, остаюсь, я люблю Россию! Мне очень нравится играть в этом клубе. Я лучший игрок “Локомотива” сейчас? Нет, коллектив в первую очередь. Команда лучшая, а не какой-то игрок. Мы провели хорошую игру вчера. Главное, что нам удалось победить», — сказал Изидор «СЭ».
«Локомотив» переиграл «Рубин» в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России (1:0).
«Локо» набрал 44 очка и остался на шестом месте в турнирной таблице. «Рубин» остался в зоне стыковых матчей: 13-е место и 29 очков.
На счету 21-летнего форварда семь голов в 11 матчах за московский клуб во всех турнирах.