Изидор — о своем будущем в «Локомотиве»: Конечно же, остаюсь, я люблю Россию!

«Остаюсь ли я в “Локомотиве” на следующий сезон? Конечно же, остаюсь, я люблю Россию! Мне очень нравится играть в этом клубе. Я лучший игрок “Локомотива” сейчас? Нет, коллектив в первую очередь. Команда лучшая, а не какой-то игрок. Мы провели хорошую игру вчера. Главное, что нам удалось победить», — сказал Изидор «СЭ».