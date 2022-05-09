РФС может обратиться в правоохранительные органы из-за сомнений в непредвзятости Матюнина

«Завалил ли Матюнин проверку на полиграфе? Согласно правилам РФС и договоренности с арбитрами мы не даем комментарии о проверке на полиграфе и ее результатах. Хочу еще раз подчеркнуть, что проверка на полиграфе является лишь опцией и не является главным или единственным критерием для принятия решения.



Однако я могу сказать, что комплексная проверка в отношении судейства в матче “Химки” — “Крылья Советов” завершена. Установлено, что в ходе матча было допущено 9 существенных ошибок в пользу “Химок” и только одна в пользу “Крыльев Советов” (при счете 2:1 в пользу “Химок”). Подчеркиваю, что я говорю только о значимых для хода матча ошибках, которые влияют на результат матча.



В настоящее время продолжается проверка в отношении Матюнина. Во избежание любых рассуждений о конфликте интересов и моей личной заинтересованности в расследовании этого дела я взял самоотвод и не участвую в работе ЭСК по анализу качества его судейства. После завершения проверки, анализа всей имеющейся информации и совокупности всех факторов Судейский комитет РФС принимает решение о дальнейшем сотрудничестве с арбитром. Каким будет это решение, положительным или отрицательным, покажет время.



Мы планируем обращаться в правоохранительные органы, так как у нас есть достаточно сомнений в объективном и непредвзятом судействе, а у РФС как общественной организации исчерпаны возможности для дальнейшего разбирательства по данному вопросу. Мы верим, что правоохранительные органы разберутся в этой ситуации», — приводит слова Хачатурянца «РБ Спорт».