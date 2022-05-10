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12:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Сергей Карасёв — о РПЛ: судим матчи миллионеров, а получаем несравнимо меньше

Российский арбитр Сергей Карасёв высказался о проблеме судейских гонораров в Российской Премьер-Лиге.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«На повестке дня финансовый вопрос. Для меня сейчас главенствующий, для других “международников”, думаю, тоже. Гонорары за работу на зарубежных матчах выше, чем в России, и на эти деньги мы, собственно, жили, обеспечивали семьи. 100 тысяч рублей за игру РПЛ — нормально, но судьи получают назначения не каждый тур, а в случае серьёзных ошибок можно вообще какое-то время не работать в РПЛ. У многих арбитров по двое-трое детей, их надо поднимать. Судим матчи, в которых играют миллионеры, — зарабатываем несравнимо меньше.

Фиксированная ставка в России — на руки за вычетом налогов 26 тысяч. Хватает на врачей, фитнес, массаж и так далее. Но при этом игра Лиги Европы — три-пять российских в плане гонорара. В Саудовской Аравии гонорары чуть ниже, чем в Европе, примерно как за три-четыре матча РПЛ. Достойная оплата», — приводит слова Карасёва «Матч ТВ».

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