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15:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Анатолий Бышовец: сегодня российский футбол нуждается в переменах, нужны новые люди

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал ситуацию в российском футболе, которая сложилась на сегодняшний день.

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Источник: РИА "Новости"

«Ситуация очень сложная. Для меня очень важно решение вопросов руководства и Федерации футбола, и Профессиональной лиги. Вопрос заключается только в одном: профессиональность и объективность, независимость суждений и принятых решений. Сегодня наш футбол нуждается в переменах. Должны прийти новые люди. Здесь вопрос и возраста, и закостенелости отдельных руководителей на местах. Они уже пережили мыслимые и немыслимые критерии возраста, не способны принимать новые решение и быть готовыми к этому», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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