«Дайте шанс, составим конкуренцию “Зениту”. Юрий Семин — о смысле жизни и тренерской школе

Юрий Семин 11 мая отмечает юбилей. В день 75-летия один из самых успешных российских футбольных тренеров рассказал ТАСС о планах, об уровне тренерской школы и отечественного футбола, а также о смысле жизни и об отношении к «Локомотиву».

Про отношение к возрасту

Наверное, это касается того, как человек себя ощущает: на 50, 60 или 75 лет. Я в 75 ощущаю себя очень хорошо. В том плане, что мои друзья, семья со мной. Я люблю футбол, много комментирую, занимаюсь спортом, играю с внуком и внучкой в футбол, мне интересны новые жизненные ситуации, с большим удовольствием хожу в рестораны, есть общение с молодыми. Наверное, нельзя говорить, что возраст является всего лишь числом. Это число тоже зависит от здоровья. Слава богу, что здоровье позволяет делать то, о чем я говорил ранее. Наверное, это самое главное.

Про самый запоминающийся день рождения

Мое отношение к юбилеям и дням рождения очень простое. Я всегда уезжаю из дома, уезжаю туда, где можно больше побыть одному. Грандиозных событий я не делаю. Хочу побыть один, но с самыми близкими друзьями. Но 75 лет — серьезный возраст.

Я вспоминаю, как мы один раз 11 мая обыграли «Спартак» и выиграли Кубок России [в сезоне-1995/96], вот это осталось в памяти. Когда мы обыграли «Спартак» со счетом 3:2, кубок привезли на базу «Локомотива» в Баковку. Тогда наши болельщики были просто в восторге, так как «Локомотив» до этого вообще ничего не выигрывал. Остальные праздники прошли нормально и традиционно.

Про завершение тренерской карьеры

Нормальная ситуация [с карьерой]. Если «Зениту» никто не может составить конкуренцию, то мы можем это сделать в «Локомотиве». Но не все от меня зависит. Дайте еще один шанс, мы это сделаем. Мы неоднократно это делали, посмотрите статистику матчей Семина с «Локомотивом» и с «Мордовией» против «Зенита». Можно ли говорить, что если вернусь в профессию, то только в «Локомотив»? Нет, я так не могу сказать.

Я поехал в «Ростов», мне понравилась эта идея, да, немного пробыл времени, но никто не скажет и не говорил плохого про то время, за которое я там проработал. Я считаю, что это хороший и интересный проект, спасибо людям, которые меня пригласили. Сейчас это проект Валерия Карпина, я его продолжал, ничего не испортил, а он является главным в этом направлении. Но я тоже работал хорошо, будут сегодня серьезные задачи, обязательно пойдем работать.

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Про тренерскую школу в России

Российская тренерская школа есть, она будет продолжаться. Но мы должны брать самые лучшие разработки и идеи, которые есть, наверное, в направлении испанского, германского, итальянского футбола.

Но мы ни в коем случае не должны забывать про то, что у нас были такие выдающиеся тренеры, которые превосходили зарубежных. Когда был Советский Союз, на тренировки [Валерия] Лобановского ходили все. Я вспоминаю наши юношеские и молодежные команды России, когда [Борис] Игнатьев для основной сборной воспитывал по 20−30 игроков, которые дальше продолжали играть. Игнатьев практически всегда был в финальной стадии чемпионатов мира и Европы, как мы можем это забыть. Невыход молодежной и юношеской сборных считался катастрофой. Поэтому мы должны обязательно учитывать новые направления, но и не забывать старые: выносливость, традиции русского человека, который всегда был очень крепким.

Полностью не согласен с теми, кто считает, что в России слабая тренерская школа, она сильная. Вот сегодня равные условия для всех тренеров. Вот чем Паоло Ваноли (главный тренер «Спартака» — прим. ТАСС) превосходит Игоря Осинькина (главный тренер «Крыльев Советов»)? Бюджет «Спартака» в пять раз больше, чем в «Крыльях Советов», а лучше играет Осинькин со своей командой. Сегодня в «Локомотиве» есть тренер Марвин Комппер. Вы мне скажите, где Комппер и где Владимир Федотов? При равных условиях, которые есть, выигрывают, конечно, российские тренеры. Вы им доверьте этих ребят, они знают все традиции российского футбола.

Сегодня первое место в чемпионате России занимает «Зенит», тренер — российский специалист Сергей Семак. Второе место объективно занимает Сандро Шварц, потому что это серьезный специалист, который приехал работать. Дальше «Сочи» Федотова, затем ЦСКА [Алексея] Березуцкого. А где Ваноли со «Спартаком»?

В прессе за счет агентов и за счет общей ситуации, когда приезжает иностранец, забываются российские тренеры. А мы должны воспитывать дальше таких отечественных тренеров, как Лобановский, Олег Романцев, Валерий Газзаев. Кто со «Спартаком» столько выиграл, сколько Романцев? Никто. В «Локомотиве», кроме Семина, кто-то и что-то выиграл? Нет.

Про ответственность

Ответственность чувствую. Помогаю детским домам, которые организуют национальные турниры «Игра моей мечты». Я организовал «Локобол», который по своему масштабу, как «Кожаный мяч». Это организовано нами. Я им помогаю, помогаю сегодня, чтобы «Орел» играл в Юношеской лиге, которую Российский футбольный союз (РФС) сделал для новых талантов. Я курирую это в Орле. РФС в этом плане выбрал очень хорошее направление, они частично финансируют эти соревнования.

Про самый запоминающийся матч в тренерской карьере

Приходит в голову тот матч, после которого мы стали чемпионами России. Тогда мы обыграли «Зенит» (1:0) 5 мая 2018 года, на нашем стадионе доставили радость болельщикам, этой радости не было 14 лет. Тогда нужно было поменять ситуацию на футбольном поле, я выпустил Эдера, и он забил решающий гол. Я по сей день этим решением восхваляюсь, потому что принес радость людям.

Самый сильный игрок, которого воспитал и с которым работал? Я бы не отмечал одного игрока, с радостью работал со всеми футболистами. Поэтому в нашей команде было все хорошо. Нет ни одного футболиста, который в одиночку может выиграть чемпионат. Моим направлением всегда было единство, при котором каждый игрок дополнял другого. Мы понимали свои задачи, понимали, зачем пришли.

Про «Локомотив»

«Локомотив» — это мой дом, который меня воспитал и который мне дал в спортивном направлении практически все. Я был футболистом «Локомотива». В первую очередь хотел бы отметить Конарева Николая Семеновича, министра путей сообщения СССР, который меня сюда вернул после того, как я завершил карьеру футболиста. Он дал мне все: имя, мою новую жизнь после футбола. Они меня воспитали как человека. Они мне дали уважение среди болельщиков, которых и я уважаю. Эти победы, которые произошли.

Самое главное для меня то, что армия болельщиков, которых мы порадовали успехами, стала поддерживать «Локомотив». То, что наши взаимоотношения по сей день на самом хорошем уровне.

Про футбольную мечту

Футбольная мечта каждый раз в определенный период обязательно существует. Вот была футбольная мечта, когда мы играли с «Монако» в Лиге чемпионов в 2004 году, должны были по игре и по подготовке проходить дальше в четвертьфинал. Но эта мечта не осуществилась. Какие-то были необъективности в отношении нашей команды, но тогда каждый был готов выполнить все.

Наш футбол находится не на том уровне в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и во взаимоотношении с УЕФА. Он заниженный, как и уровень сборной. Нам нужно много трудиться и сделать акцент на развитии детско-юношеского футбола. Тогда мы будем в состоянии сделать конкуренцию в нашем виде спорта. Поэтому сегодняшняя мечта — создать конкуренцию в футболе другим странам.

Про санкции УЕФА

Наверное, мы должны жить своей жизнью. Мы должны обратить внимание на развитие детско-юношеского футбола, создать контроль тренировочного процесса по всей стране. Я думаю, что через какое-то время, может, это пойдет нам на пользу.

Про смысл жизни

Я думаю, что это в простых вещах. Например, когда ты уходишь из дома на работу, у тебя должно быть хорошее настроение. Приходишь с работы, которую хорошо сделал, тебя встречают дома тоже с хорошим настроением. Чтобы у тебя было удовлетворение от того, что ты делаешь в своей жизни. Тогда у тебя будет много друзей, хороших эмоций, а самое главное в сегодняшний момент — эмоции. Это самое важное, что для нас может быть.