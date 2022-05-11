«Вы нас заряжали и продолжаете заряжать. Вы — наша легенда» «Локомотив» поздравил Семина с 75-летием
Руководство московского «Локомотива», футболисты и персонал поздравили бывшего главного тренера железнодорожников Юрия Семина с 75-летием.
Руководство московского «Локомотива», футболисты и персонал поздравили бывшего главного тренера железнодорожников Юрия Семина с 75-летием.
Руководство московского «Локомотива», футболисты и персонал поздравили бывшего главного тренера железнодорожников Юрия Семина с 75-летием.
«Дорогой Юрий Палыч! От всей души поздравляем вас с юбилеем! Мы безмерно ценим вашу любовь к футболу и “Локомотиву”, вашу мощную энергию, которой Вы всех нас заряжали и продолжаете заряжать. Вы — наша легенда и навсегда вписали своё имя в победную историю “Локомотива”. Мы очень рады, что часть этого пути мы прошли вместе с вами. Желаем вам бодрости и здоровья, сил для новых побед, неизменного позитивного настроя и открытости ко всему новому! С днем рождения, с 75-летием!» — говорится в поздравлении на сайте «Локомотива».
В ролике приняли участие генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко, главный тренер команды Заур Хапов и футболисты основного состава Гилерме, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Мацей Рыбус и Борис Ротенберг.