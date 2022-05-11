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12:42 (мск), источник: Sport24

«Вы нас заряжали и продолжаете заряжать. Вы — наша легенда» «Локомотив» поздравил Семина с 75-летием

Руководство московского «Локомотива», футболисты и персонал поздравили бывшего главного тренера железнодорожников Юрия Семина с 75-летием.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Руководство московского «Локомотива», футболисты и персонал поздравили бывшего главного тренера железнодорожников Юрия Семина с 75-летием.

«Дорогой Юрий Палыч! От всей души поздравляем вас с юбилеем! Мы безмерно ценим вашу любовь к футболу и “Локомотиву”, вашу мощную энергию, которой Вы всех нас заряжали и продолжаете заряжать. Вы — наша легенда и навсегда вписали своё имя в победную историю “Локомотива”. Мы очень рады, что часть этого пути мы прошли вместе с вами. Желаем вам бодрости и здоровья, сил для новых побед, неизменного позитивного настроя и открытости ко всему новому! С днем рождения, с 75-летием!» — говорится в поздравлении на сайте «Локомотива».

Во время загрузки произошла ошибка.

В ролике приняли участие генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко, главный тренер команды Заур Хапов и футболисты основного состава Гилерме, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Мацей Рыбус и Борис Ротенберг.

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