«Вы нас заряжали и продолжаете заряжать. Вы — наша легенда» «Локомотив» поздравил Семина с 75-летием

«Дорогой Юрий Палыч! От всей души поздравляем вас с юбилеем! Мы безмерно ценим вашу любовь к футболу и “Локомотиву”, вашу мощную энергию, которой Вы всех нас заряжали и продолжаете заряжать. Вы — наша легенда и навсегда вписали своё имя в победную историю “Локомотива”. Мы очень рады, что часть этого пути мы прошли вместе с вами. Желаем вам бодрости и здоровья, сил для новых побед, неизменного позитивного настроя и открытости ко всему новому! С днем рождения, с 75-летием!» — говорится в поздравлении на сайте «Локомотива».