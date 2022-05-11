В «Химках» подтвердили интерес «Зенита» к Илье Лантратову

«Официальных предложений нет. Есть заинтересованность со стороны “Зенита”, но и других клубов. Думаю, Илья стоит больше, чем € 2 млн. У него есть в контракте отступные. Мы всегда говорили, что отпустим его в топ-клуб, если он будет там играть», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.