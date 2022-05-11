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14:41 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Химках» подтвердили интерес «Зенита» к Илье Лантратову

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к вратарю Илье Лантратову.

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Источник: РИА "Новости"

«Официальных предложений нет. Есть заинтересованность со стороны “Зенита”, но и других клубов. Думаю, Илья стоит больше, чем € 2 млн. У него есть в контракте отступные. Мы всегда говорили, что отпустим его в топ-клуб, если он будет там играть», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее стало известно, что руководство «Зенита» решило летом приобрести нового голкипера. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомые с ситуацией. «Зенит» намерен провести переговоры по Лантратову, так как у него есть опция в контракте, позволяющая покинуть «Химки» в летнее трансферное окно.

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