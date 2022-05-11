Умаев из «Ахмата» может заиграть за сборную Казахстана (Metaratings)
Нападающий «Ахмата» Идрис Умаев может сменить гражданство и играть за сборную Казахстана. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.
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Нападающий «Ахмата» Идрис Умаев может сменить гражданство и играть за сборную Казахстана. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.
23-летний футболист связывался с новым главным тренером сборной Казахстана Магомедом Адиевым и рассказал о возможной смене гражданства.
Отец Умаева родился в Казахстане, а сам футболист в прошлом сезоне за несколько месяцев забил семь голов в трех турнирах в составе «Шахтера». Адиев уже работал с Умаевым в карагандинском клубе и российской «Чайке».