Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Металлург Лп
Торпедо
00
Футбол. Первый дивизион
19:00
Факел
КАМАЗ
Футбол. Кубок России
19:30
Спартак
Енисей
Футбол. Зарубежный
20:00
Ницца
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
20:00
Алавес
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
20:00
Осасуна
Хетафе
Футбол. Зарубежный
21:30
Лидс
Челси
Футбол. Зарубежный
21:30
Севилья
Мальорка
Футбол. Зарубежный
21:45
Лестер
Норвич
Футбол. Зарубежный
21:45
Уотфорд
Эвертон
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:15
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
22:30
Эльче
Атлетико
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
8.05
Локомотив
Рубин
10
8.05
Арсенал Т
Краснодар
11
8.05
Уфа
Ростов
00
7.05
ЦСКА
Сочи
01
7.05
Зенит
Химки
10
7.05
Нижний Новгород
Ахмат
01
7.05
Урал
Спартак
13
6.05
Крылья Советов
Динамо
52
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
17:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кукуян рассудит «Спартак» и «Зенит» в матче 29-го тура РПЛ

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Павел Кукуян назначен главным арбитром матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом», сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Зенит
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдет в Москве 15 мая и начнется в 16:30. Помогать Кукуяну будут лайнсмены Владислав Назаров и Андрей Гурбанов. Резервный судья — Андрей Фисенко. Ответственным за работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) назначен Сергей Иванов, ему будет ассистировать Арам Петросян.

Иванов также будет главным арбитром столичного дерби между «Локомотивом» и «Динамо», которое пройдет 14 мая на стадионе в Черкизове. Помогать Иванову будут ассистенты Валентин Мурашов и Константин Шаламберидзе, а также резервный арбитр Максим Перезва. За систему VAR будут отвечать Евгений Турбин и его помощник Андрей Болотенков.

Заключительную встречу тура между «Краснодаром» и московским ЦСКА, которая пройдет 15 мая в Краснодаре, будет обслуживать бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. Ему будут помогать судьи на линиях Владимир Миневич и Михаил Иванов, а также резервный арбитр Анатолий Жабченко. Ответственным за VAR назначен Ян Бобровский, его ассистентом будет Алексей Лунев.

На остальные матчи тура назначены:

13 мая

  • «Сочи» — «Нижний Новгород» — Кирилл Левников (VAR — Артем Чистяков);

14 мая

  • «Уфа» — «Арсенал» (Тула) — Виталий Мешков (VAR — Павел Шадыханов),
  • «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Химки» (Московская область) — Владислав Безбородов (VAR — Ян Бобровский),
  • «Ахмат» (Грозный) — «Крылья Советов» (Самара) — Алексей Амелин (VAR — Иван Сиденков);

15 мая

  • «Урал» (Екатеринбург) — «Рубин» (Казань) — Сергей Карасев (VAR — Евгений Турбин).

 Кузнецов и Овечкин поглумились над лучшим клубом НХЛ. Грядет сенсация?
'Слепому видно, любовь': фото Трусовой и Кондратюка взорвали Сеть
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь