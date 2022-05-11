Кукуян рассудит «Спартак» и «Зенит» в матче 29-го тура РПЛ

Встреча пройдет в Москве 15 мая и начнется в 16:30. Помогать Кукуяну будут лайнсмены Владислав Назаров и Андрей Гурбанов. Резервный судья — Андрей Фисенко. Ответственным за работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) назначен Сергей Иванов, ему будет ассистировать Арам Петросян.

Иванов также будет главным арбитром столичного дерби между «Локомотивом» и «Динамо», которое пройдет 14 мая на стадионе в Черкизове. Помогать Иванову будут ассистенты Валентин Мурашов и Константин Шаламберидзе, а также резервный арбитр Максим Перезва. За систему VAR будут отвечать Евгений Турбин и его помощник Андрей Болотенков.

Заключительную встречу тура между «Краснодаром» и московским ЦСКА, которая пройдет 15 мая в Краснодаре, будет обслуживать бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. Ему будут помогать судьи на линиях Владимир Миневич и Михаил Иванов, а также резервный арбитр Анатолий Жабченко. Ответственным за VAR назначен Ян Бобровский, его ассистентом будет Алексей Лунев.

На остальные матчи тура назначены:

13 мая

«Сочи» — «Нижний Новгород» — Кирилл Левников (VAR — Артем Чистяков);

14 мая

«Уфа» — «Арсенал» (Тула) — Виталий Мешков (VAR — Павел Шадыханов),

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Химки» (Московская область) — Владислав Безбородов (VAR — Ян Бобровский),

«Ахмат» (Грозный) — «Крылья Советов» (Самара) — Алексей Амелин (VAR — Иван Сиденков);

15 мая