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11 мая, источник: Sports.Ru

Продажу пива на стадионах разрешили в Москве. Эксперимент продлится до 31 декабря

На московских стадионах до 31 декабря 2022 года будет разрешена продажа пива.

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Источник: РИА "Новости"

Правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило реализацию алкоголя с содержанием этилового спирта до 16,5% на спортивных объектах, а также при оказании услуг общественного питания в музеях и концертных залах — при наличии соответствующей лицензии.

Продажа пива на спортивных мероприятиях была запрещена с 2005 года.

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