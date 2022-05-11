Продажу пива на стадионах разрешили в Москве. Эксперимент продлится до 31 декабря
Премьер-лига: таблица и календарь
На московских стадионах до 31 декабря 2022 года будет разрешена продажа пива.
На московских стадионах до 31 декабря 2022 года будет разрешена продажа пива.
Правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило реализацию алкоголя с содержанием этилового спирта до 16,5% на спортивных объектах, а также при оказании услуг общественного питания в музеях и концертных залах — при наличии соответствующей лицензии.
Продажа пива на спортивных мероприятиях была запрещена с 2005 года.