Каттани — о сравнении с «Зенитом», Кубке и трансферах: «Спартак» — самый великий и славный клуб России

«Я здесь не для того, чтобы переписывать историю»

— Какие эмоции от матча?

— Очень устал. Эмоций не осталось. Есть удовлетворение от игры. У нас будет хороший вечер, но праздновать надо недолго. Впереди много важных игр.

— Впереди «Зенит», они уже чемпионы и хотели бы утвердиться в этом статусе в матче против «Спартака».

— Любая команда, которая приезжает сюда, хочет победить. Не важно, чемпион это или нет. «Енисей» тоже хотел выиграть. У любого, кто играет против «Спартака», есть дополнительная мотивация, потому что «Спартак» — это главный клуб России. Это может не нравиться, но это факт. Когда мы говорим об этом, то вижу реакцию. Но я в самом великом клубе России — это не моя проблема, а кого-то другого.

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— Когда вы приходили в микст-зону в прошлый раз, то критиковали судей. В последних матчах все хорошо. Вам не кажется, что их стоит похвалить?

— Я говорил о судьях последний раз после «Краснодара». Говорил и после «Локомотива». Были разные слова. Сейчас лучше вообще не затрагивать эту тему. Надо говорить о «Спартаке». О том, что мы заслужили сегодняшний результат. Все остальные разговоры бессмысленны.

— Вы сказали про главный клуб России. Что вы подразумеваете под этим? «Зенит» же стал чемпионом четвертый раз подряд.

— Я здесь не для того, чтобы переписывать историю. Мне даже не надо было приезжать сюда, чтобы понять, что самый великий, самый славный клуб России — это московский «Спартак». Я думаю, что бесполезно тратить время на то, чтобы переписать историю. Говорю не о прошлом, а о настоящем и будущем. Для меня это факт, зачем лишний раз это обсуждать?

— Что нужно сделать, чтобы побить «Зенит»?

— Сейчас не хочу говорить об этом. Нам надо отдохнуть. Я не очень люблю приходить после победных матчей, потому что думаю, что забираю кусок славы у команды, но меня попросили.

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«Горжусь Литвиновым»

— Что будет с Зелимханом Бакаевым?

— Не время говорить об этом. Я хочу, что вся команда была сфокусирована только на игре. Когда придет время, мы обязательно обсудим контракты. Команда полностью сконцентрирована на тренировочном процессе и на матчах.

— Перед игрой с «Енисеем» вы сказали, что Мартинс будет выкуплен. Правильно ли понимаем, что это было обязательное право выкупа?

— Я не знаю, что вы думаете — я просто счастлив, что Мартинс будет в «Спартаке». Осуществились условия, по которым мы его покупаем. Сегодня он сделал ассист. Это хорошие новости.

— Что вы понимаете под условиями?

— Я не буду вдаваться в подробности — просто осуществился пункт, благодаря чему Мартинс будет выкуплен. Он проведет следующий сезон в «Спартаке» — это важно.

— Можете пояснить, там было приоритетное право или обязательное право выкупа?

— Оно было обязательным при достижении определенных условий.

— Удовлетворены ли вы новичками, которые пришли в зимнее трансферное окно? Есть ли игрок, которым вы больше всего гордитесь?

— Знаете, кем я горжусь, но кого я не покупал? Это Литвинов. Я сейчас объясню, почему. Потому что когда Литвинов приезжает на тренировку и надевает спартаковскую форму, он самый счастливый человек на земле. У меня много ребят — таких же, как и он. Я очень счастлив. Я счастлив, что молодой парень из «Спартака» играет такую важную роль сейчас и так себя проявляет. Я рад, что такие молодые ребята, как Руслан, Миша Игнатов, которые выросли в «Спартаке», вывели команду в финал Кубка России. Я удовлетворен всеми игроками, несмотря на ту критику, которая обрушилась после первой зимней игры. Я думаю, парни отлично играют, хотя вы можете быть не согласны.

«Есть игроки не из России, которые ждут моего звонка»

— Как поживает сейчас Леонид Федун и Зарема Салихова? Как часто вы общаетесь? Раньше мы могли иногда общаться с Леонидом Арнольдовичем около стадиона, но сейчас такой возможности нет.

— До игры, после игры, каждый день мы с ними общаемся. Как их настроение? Они очень довольны.

— Май — время начала работы над трансферами. Как вы сейчас их планируете? Больше смотрите на российский рынок?

— План уже подготовлен, но сейчас не время раскрывать все карты. Сегодня мы выиграли, еще надо провести три очень важных матча. После них поговорим о трансферах.

— Просто скажите, смотрите ли вы в принципе на европейских игроков?

— Да. На Европу, Россию.

— Нет ощущения, что европейские игроки не захотят сюда ехать?

— У меня уже есть пару готовых игроков не из России. Они ждут, что я им позвоню — они тут же поставят подпись.

— Последний вопрос: какова судьба проекта «Спаратак-2»?