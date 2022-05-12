Комментатор Орлов объяснил, почему Дзюбе нужно покинуть «Зенит»

«Он уже не нужен по одной простой причине: он уже играет в медленный футбол. Поэтому лучше ставить кого-то молодого, кто быстро играет. В футболе скорость — один из приоритетов. Увы, время свое взяло. Он был гениальным для “Зенита”: забивал, отдавал голевые передачи. Он первый, кто нашел общий язык с Халком», — передают слова Орлова «Невские новости».