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09:39 (мск), источник: Газета.Ру

Комментатор Орлов объяснил, почему Дзюбе нужно покинуть «Зенит»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил перспективы нападающего «Зенита» Артема Дзюбы остаться в команде.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Он уже не нужен по одной простой причине: он уже играет в медленный футбол. Поэтому лучше ставить кого-то молодого, кто быстро играет. В футболе скорость — один из приоритетов. Увы, время свое взяло. Он был гениальным для “Зенита”: забивал, отдавал голевые передачи. Он первый, кто нашел общий язык с Халком», — передают слова Орлова «Невские новости».

В этом сезоне на счету Дзюбы 11 голов в 25 матчах, один из которых с пенальти. Также россиянин в свой актив записал семь результативных передач. В середине апреля форвард прервал свою безголевую серию, которая тянулась с ноября прошлого года и насчитывала семь матчей.

5 мая бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков рассказал, что Дзюба интересен «Црвене Звезде» и турецкому «Фенербахче». Зимой слухи отправляли 33-летнего форварда в казанский «Рубин».

Контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает по окончании сезона.

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