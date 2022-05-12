Агаларов забил 72% всех голов «Уфы». Не поверите, но это уникальные цифры для истории футбола

72% — доля голов Агаларова от всех мячей «Уфы» в РПЛ-2021/22: Гамид положил 18 голов, вся команда — 25. Звучит и без контекста сильно, да? Но давайте через историческую перспективу проверим, уникален ли такой показатель.

В российском футболе статистика Агаларова точно лучшая

Сначала современность. Здесь — футболисты с наибольшей долей мячей от общего числа голов их клубов в сезоне-2021/22. Учитываем именно главных бомбардиров каждой команды. Именно поэтому в список не попал, например, Николай Комличенко — у него 17,8% голов «Ростова» (8 из 45), но он не лучший в команде, у Дмитрия Полоза результат значительно выше.

Агаларов улетел от остальных. Никто даже близко так не влияет голами на свою команду, как форвард «Уфы». Эрик Бикфалви из «Урала», идущий на втором месте, положил 36,4% голов. У остальных нет даже 30%.

Дальше — бомбардиры команд середины таблицы и ее второй половины, но без клубов на вылет: Глушаков («Химки», 12-е), Полоз («Ростов», 10-е место), Калинский («Нижний Новгород», 11-е), Уткин («Ахмат», 8-е), Дрейер («Рубин», 13-е), Сарвели («Крылья», 7-е), Соболев («Спартак», 9-е).

Меньше всего от одного снайпера зависят команды из топ-6 РПЛ, но на последней позиции вдруг оказался Евгений Марков из «Арсенала». Туляки — не худшие в лиге по голам (меньше забили «Нижний», «Уфа» и «Урал»), при этом обходятся без выраженного завершителя. Может, его и не хватает — «Тула» занимает последнее место в РПЛ.

Как Агаларов будет выглядеть в сравнении с лучшими прошлых лет?

Представлены лучшие за всю современную историю РПЛ с 2002 года.

Агаларов и тут держит космический отрыв, но пока лидерство у Федора Смолова из «Краснодара»-2016/17: 45%, 18 мячей от общих 40. Он мог попасть в топ-10 дважды, но его 37% в сезоне-2015/16 (20 из 54) оказались на 14-й позиции.

Границу в 40% пробили еще четыре футболиста: Веллитон из «Спартака», Дзюба из «Ростова», Алиев из «Локомотива» и Луценко из «Арсенала». Единственный футболист с двумя попаданиями — Александр Кержаков. Он замкнул топ-10 двумя сезонами: с «Зенитом»-2002 и «Динамо»-2009.

Достаточно завершителей из команд-середняков: «Арсенал» Луценко закончил 8-м, «Ротор» Есипова — 12-м, «Зенит» Кержакова — 10-м, «Динамо» Кержакова — 8-м. Ни разу клуб с футболистом из топ-10 по доле голов не выигрывал чемпионат. Зато есть четыре случая, когда игрок становился лучшим бомбардиром сезона: кроме Веллитона еще побеждали Смолов, Думбия и Кириченко. Их команды хотя бы обязательно заканчивали в зоне еврокубков.

В топ-10 нет ни одного случая вылета. Но на 11-й позиции находится Андрес Понсе из «Анжи»-2018/19. Он забил лишь пять раз, вся команда — 13. Итог: 38,5% доли.

Если копнуть глубже и пробурить все сезоны чемпионатов России, Агаларов все равно останется лучшим. Зато появятся два футболиста, преодолевших отметку в 50%. Оба из «Ростсельмаша»: Дмитрий Кириченко — сезон-2000, 58,3%, 14 из 24 голов; Александр Маслов — сезон-1995, 51,4%, 18 из 35 голов.

Что в топ-лигах?

Сравним статистику Агаларова с лучшими в каждой топ-лиге.

Лидер — турецкий форвард «Хетафе» Энес Унал: 15 мячей из 31, 48%. В Ла Лиге в этом сезоне есть и другой схожий случай — у нападающего «Алавеса» Хоселу 43,3% всех голов команды (13 из 30). «Хетафе» успешно выживает в элите (15-е место), а «Алавес» близок к вылету — нужно отыграть 4 очка за 4 тура.

Лучший в АПЛ — Теему Пукки. 10 голов не выглядят мощно, но его «Норвич» суммарно забил лишь 22. Вот и 45,5%. Команда занимает последнее 20-е место и уже точно спустится в Чемпионшип. В Серии А схожая картина: «Кальяри» Жоао Педро идет 18-м, это зона вылета. За апрель итальянец забил трижды, но в каждой из игр команда все равно проигрывала.

Пример из Бундеслиги сильно отличается. Антони Модест забивает за шестую команду лиги, борющуюся за еврокубки. Первым мог быть Левандовски, но уступил совсем немного: 35,8% против 37,3% Модеста. Зато у поляка фантастические абсолютные значения: 34 мяча от общих 95.

В Лиге 1 почти нет одиноких завершителей — Виссам Бен-Йеддер уверенно лидирует с 35,6%. В последних 8 играх форвард наколотил 7 мячей, все «Монако» — 19 (доля — 36,8%). Так и шли по сезону: когда у Виссама проседание с голами, клуб тоже знобило со слабой результативностью.

Все еще далеко от Агаларова.

У какого футболиста топ-5 лиг лучшая доля в XXI веке?

Тут наконец появляются игроки с 50%+. И даже с 60%+.

Лидер — Педру Паулета. Фантастический показатель в 64,7%: 22 мяча от общих 34. «Бордо»-2001/02 финишировал шестым, хотя по голам был на 16-м месте. Паулета стал лучшим бомбардиром, но разделил награду — столько же забил Джибриль Сиссе из «Осера». Паулета вообще мощно колотил: 41,7% в сезоне-2000/01 (20 из 48) и 40,4% в сезоне-2002/03 (23 из 57). В рекордной кампании сам показывал те же цифры, просто остальные сильно просели по результативности.

Второй — Филиппо Маньеро. Он тоже пробил 60%, но его «Венеция» заняла последнее место в Серии А-2001/02. Сам форвард закончил лишь пятым в гонке бомбардиров, хотя 18 мячей за худшую команду лиги (которая всего забила 30) — мощь.

Топ-3 замыкает Рубен Кастро из «Бетиса». За последние 10 сезонов в топ-лигах только он и еще два игрока пробивали 50%+: Джермейн Дефо из «Сандерленда» (девятое место в топе) и Кристиан Стуани из «Жироны» (51,4%, 19 из 37, 12-е место). Подвиги Дефо и Стуани не помогли командам остаться в топ-дивизионе, а вот Кастро занял с «Бетисом» 10-ю позицию.

Высоко (№ 4 и № 6) взлетели легенды Серии А Марко Ди Вайо и Антонио Ди Натале. У Ди Вайо был еще сезон с долей 50% (19 из 38 в сезоне-2010/11). Уверенно тащили «Болонью» и «Удинезе». Сиссе (№ 5) и Гекас (№ 11) — уникумы из Бундеслиги. Для контекста: это два единственных форварда в истории чемпионатов Германии, пробивших 50%+. Они сверкнули вместе, в одном сезоне. Сиссе с «Фрайбургом» закончил на комфортном девятом месте, а Гекас с «Айнтрахтом» рухнул во вторую Бундеслигу.

Жиньяк (№ 8) — самый продуктивный. Его «Тулуза» заняла четвертое место, никто из топа не затаскивал команду так высоко. Конечно, форвард с отрывом стал лучшим бомбардиром сезона (24 мяча), хотя сам клуб по результативности был седьмым (45).

Всего в XXI веке в топ-лигах отметку 50% пробивали 17 футболистов. 7 — в Серии А, 4 — в Англии, 2 — в Ла Лиге, 2 — в Лиге 1, 2 — в Бундеслиге.

А что в других лигах?

В топ-20 лигах Европы нет футболиста, который обогнал хотя бы Паулету. Зато подвинули Маньеро.

На второе место ворвался Илия Несторовски. В сезоне-2015/16 он забил 25 из 39 голов хорватского «Интера» и сразу уехал в «Палермо», где три сезона подряд стабильно забивал 10+ мячей. Сейчас выступает за «Удинезе», но там результативность сильно просела.

Анатолий Нуриев (№ 3) положил всего 10 голов, но весь «Минай» — 16. Отсюда такая высокая доля. После успешного отрезка (забивал за «Минай» еще во втором дивизионе) Нуриев перешел в «Колос», но не заиграл — лишь 1 гол в 13 матчах. Ушел в азербайджанский «Сумгаит».

Георгиос Якумакис (№ 4) — пример, на который можно ориентироваться. Он наколотил 26 голов и стал лучшим завершителем чемпионата, но его «Венло» вылетел из Эредивизи. И ведь форвард раскрылся только в 26 лет — до этого лишь раз пробивал 10+ голов за греческий середняк «Платаниас». Летом 2021-го сменил «Венло» на «Селтик», забил 9 голов в 18 играх. Чистая девятка, по типажу близок к Агаларову.

Любопытно, что в топ-10 сразу два представителя чемпионатов Украины и Хорватии: к Нуриеву примкнул Майкон из «Волыни»-2011/12, к Несторовскому — Иван Крстанович из «Загреба». Майкон после успешного сезона попал в «Шахтер», но не заиграл, а в 2014-м погиб в автокатастрофе в Донецке. Крстанович всю карьеру провел в хорватских клубах с отъездом на родину в Боснию и Герцеговину. 19 мячей в «Загребе» остались высшей точкой за сезон.

Особенно выделяется Марио Жардел, забивший за «Спортинг» 42 (42!) мяча из общих 74. Тогда он выиграл «Золотую бутсу». У Жардела был еще один схожий сезон — за «Порту»-1999/2000. Он наколотил 38 голов из общих 66, доля — 57,6%. Но это все-таки еще XX век (в комментариях ведь будет спор, к какому столетию относится 2000-й?).

Бразилец все равно уникален тем, что вносил такой вклад в чемпионские команды. Больше никто из списка не становился чемпионом.

Может, Агаларов лучший в истории?

На этот вопрос ответить сложно. Ни в истории АПЛ, ни в истории современного топ-дивизиона Испании (начало — в середине 1920-х), ни в истории итальянского чемпионата (начало — конец 1920-х), ни в истории Бундеслиги (начало — середина 1960-х) нет футболиста с лучшим показателем, чем у Агаларова. В относительно недалеком прошлом (1990-е) его нет ни в одной серьезной европейской лиге. Нет в Азии, нет в МЛС, нет в главных чемпионатах Южной Америки. Нет даже в австралийской лиге.

Но поиски привели к любопытной находке. В Серии А на стыке 1960-х и 1970-х колотил форвард, пробивающий 50%+ мячей команды четыре сезона. Речь о Луиджи Риве.

50%, 51,4%, 53,8%, 60% — фантастика. Ещё дважды Рива был максимально близок к отметке: 48,8% в сезоне-1968/69 (20 из 41) и 46,2% в сезоне-1972/73 (12 из 26).

В Серии А той эпохи был удивительный тренд — завершители-одиночки, забивающие больше, чем вся остальная команда. Конечно, позиция чистого нападающего существовала давным-давно, но еще никогда в XX веке форвард не весил так много.

Большинство команд («Болонья» с Савольди, «Торино» с Пуличи) заканчивали в верхней половине таблицы, но лишь в двух случаях выигрывали скудетто: «Лацио»-1973/74 с Кинальей и «Кальяри»-1969/70 с Ривой. Это единственный триумф клуба в истории Серии А. Рива почти всю карьеру (13 сезонов) провел в одном клубе. Всего он забил 156 мячей в 289 матчах Серии А — 21-е место среди топ-бомбардиров.

Статистика сквозь года свидетельствует, что показатель Агаларова и правда удивительный. Понятно, что сама по себе метрика доли мячей футболиста от общих голов команды хороша только в том смысле, что показывает зависимость клуба от конкретного бомбардира.

72% — это не число-пропуск Агаларова в топ-клуб. Даже в российский. Это не значит, что он будет забивать 70% всех голов в следующем сезоне. Или 50%. Или хотя бы 40%. Так что давайте просто зафиксируем факт и восхитимся его исторической уникальностью.