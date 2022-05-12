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16:17 (мск), источник: Газета.Ру

«Спартак» недосчитается около 500 млн рублей из-за разрыва контракта с Nike

Стало известно, сколько недосчитается «Спартак» из-за разрыва соглашение с компанией Nike.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

По информации Telegram-канала «Мутко против», московский клуб потеряет около 500 млн рублей в год после ухода экипировщика.

Отметим, что с подобной ситуацией сталкивался петербургский «Зенит». У команды с берегов Невы закончился контракт с Nike, после чего «Зенит» планировал подписать соглашение с Adidas, но немецкий производитель экипировки ушел с российского рынка. Из-за этого петербуржцы продолжают выступать в форме от Nike, но закупки идут уже за счет клуба.

Напомним, решение Nike разорвать сотрудничество со «Спартаком» было принято из-за того, что клуб не сможет принять участие в еврокубках в следующем сезоне. Руководство красно-белых ведет работу по поиску нового поставщика экипировки. Отметим, что Nike был техническим спонсором «Спартака» с 2005 года.

Ранее сообщалось, что компания Nike останавливает спонсорское соглашение с футбольным клубом «Урал».

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