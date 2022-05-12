В ZASPORT заявили о желании экипировать «Спартак» после ухода Nike из московского клуба

«От представителей ФК “Спартак” у нас пока не было запроса о встрече и возможном сотрудничестве. Но мы готовы к диалогу. Более того, ZASPORT уже начал работать со “Спартаком” в 2022 году: мы готовим к производству капсульную коллекцию экипировки для пляжного футбольного клуба “Спартак”, у нас большие планы по совместным проектам», — приводит слова Задориной «Матч ТВ».