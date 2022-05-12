Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Райо Вальекано
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
перерыв
Реал Сосьедад
Кадис
10
Футбол. Зарубежный
21:45
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
Футбол. Зарубежный
22:30
Реал
Леванте
Футбол. Зарубежный
11.05
Эльче
Атлетико
02
Футбол. Премьер-лига
13.05
Сочи
Нижний Новгород
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
8.05
Локомотив
Рубин
10
8.05
Арсенал Т
Краснодар
11
8.05
Уфа
Ростов
00
7.05
ЦСКА
Сочи
01
7.05
Зенит
Химки
10
7.05
Нижний Новгород
Ахмат
01
7.05
Урал
Спартак
13
6.05
Крылья Советов
Динамо
52
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:54 (мск), источник: Sport24

В ZASPORT заявили о желании экипировать «Спартак» после ухода Nike из московского клуба

Основатель российского бренда спортивной экипировки ZASPORT Анастасия Задорина заявила о желании сотрудничать со «Спартаком».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

В четверг красно-белые сообщили, что компания Nike завершила работу с клубом из-за отстранения российских клубов от еврокубков в следующем сезоне.

«От представителей ФК “Спартак” у нас пока не было запроса о встрече и возможном сотрудничестве. Но мы готовы к диалогу. Более того, ZASPORT уже начал работать со “Спартаком” в 2022 году: мы готовим к производству капсульную коллекцию экипировки для пляжного футбольного клуба “Спартак”, у нас большие планы по совместным проектам», — приводит слова Задориной «Матч ТВ».

ZASPORT — официальный экипировщик олимпийской сборной России.

 Болельщица полностью оголила грудь на стадионе, сделав откровенное фото во время матча чемпионата Испании
Фитнес-модель ударила соперницу на глазах у зрителей и судей: «Это было ужасно. Стыдно за таких особ!»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь