Романцев: «Спартак» должен выигрывать РПЛ и Кубок России хотя бы раз в пять лет

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб с таким именем и историей, как у московского «Спартака», должен становиться победителем Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России хотя бы раз в пять лет. Такое мнение журналистам в пятницу высказал бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев.

— «Спартак» не выигрывал Кубок России с 2003 года. Нынешний трофей, который вручается победителю турнира, был изготовлен по заказу Российского футбольного союза в 2010 году. Конечно, прошел большой срок. Команда с таким именем должна хотя бы раз в пять лет выигрывать и чемпионство, и кубок, — сказал Романцев.

— Надеюсь, что с этим кубком у нас будут связаны более приятные воспоминания. Долго не выигрывали, наши болельщики соскучились по победам, — добавил он.