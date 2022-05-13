Романцев: «Спартак» должен выигрывать РПЛ и Кубок России хотя бы раз в пять лет
Бывший тренер красно-белых отметил, что болельщики команды соскучились по победам.
Бывший тренер красно-белых отметил, что болельщики команды соскучились по победам.
МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб с таким именем и историей, как у московского «Спартака», должен становиться победителем Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России хотя бы раз в пять лет. Такое мнение журналистам в пятницу высказал бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев.
— «Спартак» не выигрывал Кубок России с 2003 года. Нынешний трофей, который вручается победителю турнира, был изготовлен по заказу Российского футбольного союза в 2010 году. Конечно, прошел большой срок. Команда с таким именем должна хотя бы раз в пять лет выигрывать и чемпионство, и кубок, — сказал Романцев.
— Надеюсь, что с этим кубком у нас будут связаны более приятные воспоминания. Долго не выигрывали, наши болельщики соскучились по победам, — добавил он.
«Спартак» 29 мая на стадионе «Лужники» сыграет с московским «Динамо» в финале Кубка России, начало матча в 17:00 мск. Красно-белые 13 раз становились победителем кубка страны — 10 раз Кубка СССР и трижды Кубка России. В последний раз «Спартак» выигрывал кубок в сезоне-2002/03, тогда москвичи в финале одолели «Ростов» со счетом 1:0. Главным тренером команды на тот момент был Романцев.