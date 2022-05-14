«Локомотив» — «Динамо»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

В верхней части таблицы чемпионата России осталось совсем мало интриг, но борьбу за медали в отличие от распределения еврокубковых мест никто не отменял. «Динамо» не сумело навязать «Зениту» борьбу за титул, но и серебряное второе место стало бы большим успехом для команды Сандро Шварца. Добыть его в противостоянии с «Сочи» не так просто, но сочинцы накануне неожиданно потеряли очки дома в игре с «Нижним Новгородом», и инициатива теперь на стороне бело-голубых. В любом случае все решит очная встреча прямых конкурентов в последнем туре, но есть шанс вырваться вперед уже сейчас — для этого нужна победа в дерби.

Для «Локомотива» сложный и противоречивый сезон практически завершен. Команда вступала в него с совершенно иным тренерским штабом и амбициями, но c учетом всего, что произошло за последний год с «железнодорожниками», нынешнее шестое место — не так уж и плохо. Каким оно будет в итоге: седьмым, пятым, может, четвертым — не очень важно. Важно ударно завершить сезон на глазах своих болельщиков, ведь это последний матч «Локо» на домашнем стадионе перед отпуском, и добавить оптимизма на следующую кампанию.

На что ставить

Судя по коэффициентам букмекеров, явным фаворитом матча является «Динамо», что несколько удивляет. На неделе бело-голубые уверенно пробились в финал Кубка, но, во-первых, соперником все-таки был клуб ФНЛ, во-вторых, крупная победа в Кубке последовала за тремя подряд поражениями в чемпионате, в-третьих, выход в финал — скорее, фактор против динамовцев, ведь весь остаток сезона теперь подчинен для них подготовке к одной-единственной встрече в «Лужниках» со «Спартаком». На фоне шанса взять первый за 27 лет трофей, согласитесь, не так уж важно, вторыми или третьими бело-голубые финишируют в чемпионате: особенно после запрета российским клубам участвовать в еврокубках.

«Локомотив» не блещет результатами в последнее время, с огромным трудом одолел в предыдущем туре аутсайдера чемпионата «Рубин», но команда Марвина Комппера и Заура Хапова совсем не так плоха: вернулся в строй и потихоньку прибавляет Антон Миранчук, отдохнул Жемалетдинов, залечил повреждение Гильерме, сыгрываются иностранные новички группы атаки — все говорит о том, что динамовцам придется непросто в дерби на чужом стадионе, где исторически они выглядят не очень хорошо.

С отсутствием в матче явного фаворита разобрались: так на что ставить? Вероятнее всего нас ждет вязкая позиционная борьба с небольшим числом явных голевых моментов. С учетом перекоса коэффициентов в пользу «Динамо» можно было бы взять вариант, что «Локомотив» не проиграет последний в сезоне домашний матч — БК Olimpbet предлагает на эту ставку коэффициент 1.81, но, согласитесь, это маловато. Лучше смотрится опция «тотал меньше 2.5» — коэффициент 1.99, а оснований ждать сегодня обязательного фейерверка из голов нет.

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