ЦСКА выставил на трансфер Арнора Сигурдссона
ЦСКА выставил на трансфер нападающего своей команды Арнора Сигурдссона.
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ЦСКА выставил на трансфер нападающего своей команды Арнора Сигурдссона.
Напомним, что в настоящее время форвард выступает на правах аренды за «Венецию».
Как сообщает Metaratings, московский клуб открыт к переговорам по трансферу 22-летнего исландца, так как тренерский штаб не рассчитывает на игрока в следующем сезоне.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сигурдссона в 3 млн евро.