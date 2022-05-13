Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Сочи
Нижний Новгород
00
Футбол. Премьер-лига
14.05
Уфа
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
14.05
Эмполи
Салернитана
Футбол. Премьер-лига
14.05
Локомотив
Динамо
Футбол. Премьер-лига
14.05
Ростов
Химки
Футбол. Зарубежный
14.05
Арминия
РБ Лейпциг
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
8.05
Локомотив
Рубин
10
8.05
Арсенал Т
Краснодар
11
8.05
Уфа
Ростов
00
7.05
ЦСКА
Сочи
01
7.05
Зенит
Химки
10
7.05
Нижний Новгород
Ахмат
01
7.05
Урал
Спартак
13
6.05
Крылья Советов
Динамо
52
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
17:54 (мск), источник: Sport24

ЦСКА выставил на трансфер Арнора Сигурдссона

ЦСКА выставил на трансфер нападающего своей команды Арнора Сигурдссона.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Напомним, что в настоящее время форвард выступает на правах аренды за «Венецию».

Как сообщает Metaratings, московский клуб открыт к переговорам по трансферу 22-летнего исландца, так как тренерский штаб не рассчитывает на игрока в следующем сезоне.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сигурдссона в 3 млн евро.

 «Обладательница пышной груди». Жена Песьякова выложила пикантные фото в откровенном нижнем белье
Фитнес-модель ударила соперницу на глазах у зрителей и судей: «Это было ужасно. Стыдно за таких особ!»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь