ЦСКА выставил на трансфер Арнора Сигурдссона

Напомним, что в настоящее время форвард выступает на правах аренды за «Венецию».

Как сообщает Metaratings, московский клуб открыт к переговорам по трансферу 22-летнего исландца, так как тренерский штаб не рассчитывает на игрока в следующем сезоне.