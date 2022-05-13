СМИ: РПЛ рассматривает 5 вариантов формата сезона-2022/23

3) 30 туров с 16 командами, затем разделение на две группы по 8 команд.

Отмечается, что клубы из топ-6 нынешнего сезона («Зенит», «Динамо», «Сочи», ЦСКА, «Краснодар» и «Локомотив») не поддерживают расширение и склоняются к сохранению действующего формата, а в освободившиеся из-за отстранения от еврокубков дни предлагают восстановить Кубок РПЛ, который был проведен лишь однажды — в 2003 году.