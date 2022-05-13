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17:59 (мск), источник: Sport24

СМИ: РПЛ рассматривает 5 вариантов формата сезона-2022/23

Российская Премьер-лига рассматривает 5 вариантов формата следующего сезона, утверждает Sports.ru.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Sport24

1) 30 туров с 16 командами плюс Кубок лиги.

2) 30 туров с 16 командами, затем разделение на три группы (1−4 места, 5−12, 13−16).

3) 30 туров с 16 командами, затем разделение на две группы по 8 команд.

4) 30 туров с 16 командами, затем разделение на группы по географическому признаку из-за ограничения авиаперелетов.

5) Расширение РПЛ до 18 команд.

Отмечается, что клубы из топ-6 нынешнего сезона («Зенит», «Динамо», «Сочи», ЦСКА, «Краснодар» и «Локомотив») не поддерживают расширение и склоняются к сохранению действующего формата, а в освободившиеся из-за отстранения от еврокубков дни предлагают восстановить Кубок РПЛ, который был проведен лишь однажды — в 2003 году.

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