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13 мая, источник: Спорт РИА Новости

«Сочи» обеспечил себе бронзовые медали РПЛ

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Футболисты «Сочи» сыграли вничью с «Нижним Новгородом» в домашнем матче предпоследнего, 29-го тура чемпионата России и обеспечили себе как минимум бронзовые медали.

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Источник: Спорт РИА Новости

Игра на сочинской арене «Фишт» завершилась со счетом 0:0. Гости с 48-й минуты играли в меньшинстве после удаления нападающего Ричлорда Эннина за две желтые карточки.

Ничья позволила «Сочи» выйти на второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 53 очка и опередив московское «Динамо» (52), которое имеет игру в запасе. Идущий на четвертом месте ЦСКА после 28 матчей имеет 47 баллов, однако проигрывает «Сочи» по личным встречам, что гарантирует сочинцам первые в истории команды медали чемпионата страны. «Нижний Новгород» занимает 11-е место с 30 очками.

В последнем туре «Сочи» 21 мая на выезде сыграет со столичным «Динамо», а «Нижний Новгород» в тот же день примет петербургский «Зенит».

Сочи
0:0
Первый тайм: 0:0
Нижний Новгород
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