«Сочи» обеспечил себе бронзовые медали РПЛ

Игра на сочинской арене «Фишт» завершилась со счетом 0:0. Гости с 48-й минуты играли в меньшинстве после удаления нападающего Ричлорда Эннина за две желтые карточки.

Ничья позволила «Сочи» выйти на второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 53 очка и опередив московское «Динамо» (52), которое имеет игру в запасе. Идущий на четвертом месте ЦСКА после 28 матчей имеет 47 баллов, однако проигрывает «Сочи» по личным встречам, что гарантирует сочинцам первые в истории команды медали чемпионата страны. «Нижний Новгород» занимает 11-е место с 30 очками.