«Сочи» обеспечил себе бронзовые медали РПЛ
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Футболисты «Сочи» сыграли вничью с «Нижним Новгородом» в домашнем матче предпоследнего, 29-го тура чемпионата России и обеспечили себе как минимум бронзовые медали.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Футболисты «Сочи» сыграли вничью с «Нижним Новгородом» в домашнем матче предпоследнего, 29-го тура чемпионата России и обеспечили себе как минимум бронзовые медали.
Игра на сочинской арене «Фишт» завершилась со счетом 0:0. Гости с 48-й минуты играли в меньшинстве после удаления нападающего Ричлорда Эннина за две желтые карточки.
Ничья позволила «Сочи» выйти на второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 53 очка и опередив московское «Динамо» (52), которое имеет игру в запасе. Идущий на четвертом месте ЦСКА после 28 матчей имеет 47 баллов, однако проигрывает «Сочи» по личным встречам, что гарантирует сочинцам первые в истории команды медали чемпионата страны. «Нижний Новгород» занимает 11-е место с 30 очками.
В последнем туре «Сочи» 21 мая на выезде сыграет со столичным «Динамо», а «Нижний Новгород» в тот же день примет петербургский «Зенит».