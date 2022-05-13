Футболист «Сочи» Жоаозиньо рассказал, как вынес мяч из ворот «Нижнего Новгорода»

«Моменты были, но не удалось забить нужный мяч. Ребята молодцы, что создавали моменты, но жаль, что их не удалось реализовать. Как так получилось, что я оказался на пути мяча, который летел в ворота “Нижнего Новгорода”? Я сам не ожидал, что мяч полетит в меня. Главное, что команда не проиграла. Мы набрали одно очко, и это даёт нам шанс побороться за серебряные медали в последнем туре.