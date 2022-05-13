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13 мая, источник: Чемпионат.com

Футболист «Сочи» Жоаозиньо рассказал, как вынес мяч из ворот «Нижнего Новгорода»

Нападающий «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал эпизод в матче с «Нижним Новгородом» (0:0), в котором он вынес мяч из ворот соперника.

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Источник: Чемпионат.com

«Моменты были, но не удалось забить нужный мяч. Ребята молодцы, что создавали моменты, но жаль, что их не удалось реализовать. Как так получилось, что я оказался на пути мяча, который летел в ворота “Нижнего Новгорода”? Я сам не ожидал, что мяч полетит в меня. Главное, что команда не проиграла. Мы набрали одно очко, и это даёт нам шанс побороться за серебряные медали в последнем туре.

Мы одна команда и чувствуем свой вклад в историю клуба. Мы бились, выкладывались на поле, на тренировках — и поэтому добились такого результата. Мы будем бороться до последнего, чтобы закончить сезон на втором месте. У нас есть неделя, чтобы подготовиться к матчу с «Динамо». Настрой только на победу«, — сказал Жоаозиньо в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Андреем Ирха.

Сочи
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Первый тайм: 0:0
Нижний Новгород
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