Дерби «Локомотив» — «Динамо» и еще три матча продолжат программу 29-го тура РПЛ

Матч «Локомотив» — «Динамо» пройдет на «РЖД-Арене». Перед 29-м туром команды занимают шестое и третье места в турнирной таблице. В активе железнодорожников 44 очка, бело-голубые набрали на восемь очков больше. Хозяева поля в преддверии дерби прервали серию из двух поражений, обыграв в 28-м туре казанский «Рубин»; гости за аналогичный период потерпели три поражения, что позволило петербургскому «Зениту» по итогам 27-го тура досрочно выиграть чемпионат России.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 29, 14.05.2022, 16:30 Локомотив - Динамо -

В предстоящем матче за «Локомотив» может сыграть пропустивший две прошлые встречи полузащитник Дмитрий Баринов, который 10 мая заявил газете «Спорт-экспресс», что у него нет серьезной травмы. «Динамо» будет вынуждено обходиться без дисквалифицированных полузащитника Николы Моро и нападающего Вячеслава Грулева. Кроме того, на один матч Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) был дисквалифицирован главный тренер гостей Сандро Шварц, который после игры 28-го тура против «Крыльев Советов» (2:5) вышел на поле для конфронтации с судьей; его функции во время предстоящей игры будет исполнять тренер Волкан Булут.

Предстоящий матч между «Локомотивом» и «Динамо» станет 60-м между этими командами в чемпионате России. На данный момент серьезное статистическое преимущество на стороне железнодорожников — 26 побед против 16 у бело-голубых при 17 ничьих. Красно-зеленые не обыгрывали «Динамо» в РПЛ с августа 2019 года, та встреча завершилась со счетом 2:1 в их пользу. После этого динамовцы одержали две победы, дважды команды разошлись миром.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 29, 14.05.2022, 14:00 Уфа - Арсенал Т -

Ключевой матч между «Уфой» и тульским «Арсеналом»

В первом по хронологии матче дня встретятся главные аутсайдеры этого сезона в РПЛ — «Уфа» и тульский «Арсенал». За два тура до конца чемпионата России они находятся в зоне прямого вылета в первый дивизион первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1), занимая 15-е и 16-е места в турнирной таблице с 24 и 23 очками соответственно. Их отставание от зоны стыковых матчей составляет три и четыре очка, от зоны сохранения места в элите российского футбола их отделяет пять и шесть очков.

Проигравшая команда лишится шансов выбраться из зоны вылета и следующий сезон проведет в ФНЛ-1. «Уфа» непрерывно выступала в чемпионате России с сезона-2014/15, ее лучшим результатом стало шестое место в сезоне-2017/18, что позволило команде дебютировать в еврокубках. «Арсенал» сезоне-2014/15 впервые сыграл в элите российского футбола, но по итогам сезона вернулся в ФНЛ; через год туляки вернулись в РПЛ и больше не вылетали из нее. «Арсенал» дебютировал в еврокубках на год позже «Уфы» благодаря тому, что стал шестым в чемпионате России сезона-2019/20.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 29, 14.05.2022, 16:30 Ростов - Химки -

Параллельно с матчем «Локомотив» — «Динамо» начнется игра «Ростов» — «Химки». Команды после 28 туров занимают 10-е и 12-е места в турнирной таблице, набрав 35 и 29 очков соответственно. Отрыв ростовчан от зоны стыковых матчей составляет шесть очков, но они не опустятся ниже 12-го места, даже если проиграют две оставшиеся встречи. Подмосковная команда останется в зоне сохранения места в элите, если проведет игры 29-го и 30-го туров не хуже казанского «Рубина».

В заключительном матче дня встретятся две команды из верхней части турнирной таблицы — грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов». Они располагаются на восьмом и седьмом местах в турнирной таблице, набрав 38 и 41 очко соответственно. Единственной мотивацией для обеих команд остается улучшение турнирного положения. При этом ни «Ахмат», ни «Крылья Советов» не смогут повторить свои лучшие результаты в чемпионате России — пятое и третье места соответственно.