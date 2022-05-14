Клубы РПЛ уже подписывают легионеров. Несколько трансферов состоялось ещё до открытия окна

Клубы РПЛ начали опровергать мрачные прогнозы скептиков на будущее. Массового оттока легионеров не будет, более того — стоит ожидать приобретений. Правда, архитектура рынка меняется — вероятно, сократится количество новичков из Западной Европы. Зато балканские страны и Южная Америка по-прежнему открыты к российским деньгам. Подтверждение — несколько трансферов, которые либо уже состоялись, либо их официальное оформление — вопрос времени. Вот основные из них.

Марко Раконьяц — перешёл из «Чукаричек» в «Локомотив»

«Локомотив» ещё в конце апреля довольно неожиданно объявил о трансфере черногорского нападающего. По неофициальным данным, клуб заплатил за него € 2,5 млн. Контракт на четыре года. Раконьяц — довольно известный в Сербии форвард, и в этом сезоне забил 11 голов в 28 матчах.

«Все договорённости были достигнуты менеджерами и персоналом “Чукаричек”. Всё прошло очень быстро, все стороны были удовлетворены итогом. Переговоры не затянулись, финальные вопросы были решены в Белграде спортивным директором Томасом Цорном, который также рассказал, чего от меня ожидает главный тренер команды. Я ещё молодой футболист и понимаю, что мне предстоит огромный фронт работы, и я собираюсь полностью отдавать себя на каждой тренировке. Осознаю, что в России буду играть на более высоком уровне, и я выложусь по максимуму в каждом эпизоде», — заверил нападающий «РБ Спорт» после перехода.

Правда, не все позитивно восприняли трансфер. Например, бывший директор клубной академии Владимир Кузьмичёв раскритиковал решение руководства.

«Новый трансфер “Локомотива” Марко Раконьяц из сербского клуба “Чукарички” за € 2,5 млн. Скажите, ну какой в нынешних условиях может быть Раконьяц, какие “Чукарички”? Опять расходы миллионов, плюс зарплата футболиста, налоги, наверняка есть ещё агентские выплаты, и это всё при удручающих финансовых показателях “Локомотива”, которые были недавно опубликованы.

Кстати, портал Transfermarkt оценивает Раконьяца в € 500 тыс. Я понимаю, что оценки Transfermarkt весьма условны, но не в пять же раз. Такое ощущение, что Цорн и Леонченко оторваны от реальности и живут в каком-то своём мире, продолжая свою спекулятивную стратегию", — отметил он.

Сам футболист уже в России, а 7 мая состоялась его презентация. Пока он осваивается в Москве и ожидает окончания сезона — после Марко начнёт тренироваться и сможет дебютировать за новый клуб.

Кристофер Мартинс — перешёл из «Янг Бойз» в «Спартак»

Полузащитник «Янг Бойз» Кристофер Мартинс выступает за «Спартак» с начала весенней части чемпионата. Клуб взял его в аренду до конца сезона с приоритетной возможностью выкупа за € 6,4 млн. Спортивный директор москвичей Лука Каттани очень гордился этой сделкой.

«Мы получаем игрока, который долгие годы будет играть за “Спартак”. Мы не купили его прямо сейчас только потому, что закончился трансферный бюджет. Это не тот случай, когда мы взяли его в аренду, чтобы попробовать и решить, оставлять ли его. Никаких сомнений в его нужности нет. Добавлю также, что мне очень повезло — “Спартак” пришёл в нужное время, потому что после нас в “Янг Бойз” по Мартинсу обратился большой клуб. Случись это на несколько дней раньше, нам было бы уже очень сложно забрать его. Название команды не назову, но это команда из Бундеслиги. Думаю, несложно догадаться какая», — говорил Каттани на пресс-конференции.

В конце марта футболист заявил, что не жалеет о переходе в «Спартак» и планирует продолжать делать своё дело. 11 мая Каттани сообщил, что клуб выкупит игрока у «Янг Бойз». А сам игрок сборной Люксембурга признался в любви к «Спартаку». В Швейцарии также подтвердили, что оформили трансфер футболиста в Россию.

Весной Мартинс провёл за «Спартак» 12 матчей, отметился одним голом и тремя передачами.

Юсуф Языджи и Хорхе Карраскаль — перейдут в ЦСКА из «Лилля» и «Ривер Плейт»

Два важных игрока, которые помогли ЦСКА на какое-то время стать претендентом на место в тройке. Турецкий нападающий ещё до переезда в Россию оказался в центре внимания после скандальной презентации через «русских Наташ», а потом стал очень много забивать. Сейчас у него 8 голов в 10 матчах РПЛ — очень неплохой результат. Неудивительно, что российский клуб хочет выкупить его трансфер у «Лилля». Сейчас турок находится в ЦСКА на правах аренды до конца сезона. По неофициальным данным, сумма выкупа — € 12 млн.

Вчера агент Языджи подтвердил «Чемпионату» информацию, что сделка почти оформлена: «Юсуф и ЦСКА хотят быть творцами истории армейцев в РПЛ в следующем сезоне. Если Языджи захочет перейти в другую команду ещё через год, то он хочет, чтобы ЦСКА получил деньги за трансфер. Ведь они очень хорошо общались с нами и уважали нас. Семья ЦСКА тоже заслуживает отдельного уважения. Мы точно ответим взаимностью!».

Карраскаль, как и Языджи, перешёл в ЦСКА летом на правах аренды. С возможностью выкупа. И, судя по всему, с этим также не возникнет проблем. Вот слова представителя игрока Мартина Родригеса для «Чемпионата».

«Конечно, Хорхе Карраскаль останется в ЦСКА. После того как он сыграл за ЦСКА 7 игр, автоматически активировалась опция выкупа. Выкупил ли ЦСКА Хорхе официально? Подписывать контракт повторно не нужно. На данный момент контракт подписан на 4 года в случае покупки», — сказал Родригес.

В этом сезоне Карраскаль сыграл уже 10 матчей за ЦСКА в РПЛ и забил 1 гол. ЦСКА заплатит «Ривер Плейт» около € 6 млн.