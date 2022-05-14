Агент Языджи заявил, что Юсуф больше не сыграет в этом сезоне за ЦСКА
Агент футболиста ЦСКА Юсуфа Языджи заявил, что игрок больше не сыграет в этом сезоне за московский клуб из-за травмы.
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Агент футболиста ЦСКА Юсуфа Языджи заявил, что игрок больше не сыграет в этом сезоне за московский клуб из-за травмы.
«Сыграет ли Юсуф до конца сезона? Нет. Чтобы его спина восстановилась на 100%, ему нужно отдохнуть 2−3 недели, ничего не делая. Его выздоровление затягивается просто потому, что он не может отдохнуть», — сказал агент в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.
Ранее сообщалось, что у Языджи обострилась проблема со спиной. Полузащитник остался в Москве для прохождения обследования.