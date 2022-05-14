Жиго признался в вечной симпатии к «Спартаку»

«Марсель» — команда, за которую я переживаю всю жизнь, но решение покинуть «Спартак» далось очень непросто. Я навсегда останусь фанатом «красно-белых». Благодаря этому клубу я узнал Россию, у меня появилось много замечательных друзей, я приобрел огромный опыт, в том числе в еврокубках. Осталось красиво завершить этот путь", — приводит слова француза сайт клуба.

«Провести столько игр за “Спартак” — привилегия. За эти годы я узнал многое об истории клуба, его легендах и победах. Всегда старался соответствовать спартаковским традициям и честно биться на поле. Были и сложные периоды, но я счастлив, что несколько лет назад сделал самый правильный выбор в своей карьере. У меня уже есть идея, как провести прощальный вечер с ребятами, но пока говорить об этом рано. И сейчас у меня одна мечта — поднять трофей над головой, прежде чем отправиться во Францию», — добавил 28-летний футболист.